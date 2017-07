Greding: Ohne Benzin, aber mit Drogen

33-jähriger Unfallflüchtiger auf der Autobahn erwischt - vor 54 Minuten

GREDING - Kein Benzin mehr im Tank, dafür aber Drogen im Blut hatte ein Autofahrer, den die Verkehrspolizei am Donnerstagabend auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Altmühltal und Greding aus dem Verkehr gezogen hat.

Der 33-jährige Serbe mit Wohnsitz in Hessen war mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Berlin. Zwischen den Anschlussstellen Altmühltal und Greding war dann kurz nach 22 Uhr seine Fahrt auf dem rechten Fahrstreifen zu Ende, da ihm das Benzin ausging. Also versuchte er, seinen Mercedes CLK auf den Standstreifen zu schieben. Dies gelang ihm schließlich durch Mithilfe von zwei Zeugen.

Als die Streife eintraf, war der Fahrer gerade zu Fuß auf dem Weg zur nächsten Tankstelle. Er kam jedoch zurück, als er das Einsatzfahrzeug sah. Der Mann schwankte beim Gehen sehr stark. Der Alkotest war negativ, jedoch verlief der Drogentest positiv auf THC. Bei der Fahrzeugdurchsuchung wurden zudem Anhaftungen von Cannabis aufgefunden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der stark beschädigte Mercedes zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 33-Jährige hatte nämlich bereits gegen 19 Uhr in der Nähe von Trostberg in Oberbayern einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Fahrzeugs und die Durchführung einer Blutentnahme an. Die Ermittlungen gegen den Serben mit Wohnsitz in Deutschland dauern noch an.

