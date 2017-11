Gredonia Greding: Bühne frei für Piraten und Pumpernickel

An den Kostümen wird noch gefeilt: Die Gredonia stellte bei der Dämmerung ihre Gruppen vor - vor 6 Stunden

GREDING - Die Premiere der Bambinigarde, ein neues Prinzenpaar und ein Team, das mit ganzem Herzen dabei ist: Präsident Alexander Hill zeigt sich beim Vorstellungsball der Faschingsgesellschaft (FG) Gredonia in deren Vereinsheim glücklich und zufrieden. Die verschiedenen Gruppen schüren bei der Dämmerung mit Ausschnitten aus ihrem Programm die Vorfreude.

Mit der Dämmerung startete die Gredonia Greding in die Faschingssession. Als kleine Piraten präsentierten sich dabei die Mädchen und Buben der neuen Gredinger Bambinigarde. Foto: Fotos: Jürgen Leykamm



Wie es sich für die närrische Jahreszeit gehört, beginnt der Abend nicht etwa um 19 Uhr, sondern um 19.11 Uhr. Die ersten Worte gebühren natürlich dem scheidenden Prinzenpaar der Jubiläumssession, denn die FG durfte in der zurückliegenden tollen Jahreszeit ihr 33-jähriges Bestehen feiern. "Es war einfach eine Megazeit!", blicken Stefan II. und Yvonne I. schwärmend zurück.

Zum Einstieg in die diesjährige Session kann Hill eine Premiere verkünden: Eine neue Bambinigarde hat sich zusammengefunden. 17 Buben und Mädchen tollen als Piratenfreunde bei der Dämmerung über die Bühne. Wie die anderen Gruppen aber bieten sie nur eine kurze Momentaufnahme aus ihrer Show. "An den Kostümen wird auch noch gefeilt", so Hill. Dies gilt für die meisten Gruppen. Auch bei der Kindergarde lässt sich nur erahnen, wie der komplette Auftritt einmal aussehen wird.

Nach jeder Darbietung heißt es für das scheidende Prinzenpaar fleißig Sessionsorden verteilen. Diesmal gibt es als Motiv ein Narrenschiff – wie es in größerer Version die Elferräte auf den Köpfen tragen und wie es in der ganz großen Variante auch die Form des Faschingswagen bildete. Weiter geht es mit dem Nachwuchs: Die Minis alias Nele Bohn und Elena Geidl wissen ebenso zu begeistern wie die Teenie-Garde, die das Wasser in all seinen Aggregatszuständen hochleben lässt.

Die gute Stimmung weiß das scheidende Prinzenpaar zu nutzen, um in der Tanzpause freiwillige Spenden einzusammeln – auch Kaplan Dominik Pillmayer zeigt sich geberfreudig. Richtig zum Tanzen nutzen die Pause die Mitglieder der Kindergruppen. Und so toben etwa die Seeräuber mit den Wellen der räuberischen See über die Bühne. Zum echten Hingucker gerät danach eine Gespenster-Truppe aus Tanzmariechen und Trainerinnen, die ein schrilles, buntes Lebendfigurentheater hinlegen. Rathauschef Manfred Preischl nutzt die Gelegenheit, für den großen Brauchtumsumzug am Freitag, 9. Februar, zu werben.

Passend dazu jagen gleich darauf die 29 "Pumpernickel" schnalzend durch den Saal, bevor die Prinzengarde ihren Auftritt hat. Einige aus ihren Reihen dürfen dann gleich nochmal einmarschieren, als Verstärkung für die Showtanzgruppe "Spotlights". Die wiederum verrät keinen Hauch von dem, was sie vorhat: Weder Kostüme noch Programmausschnitt gibt es zu sehen. Senatoren, Elferräte, Hofdamen – sie alle dürfen noch die Bühne erklimmen. Dazwischen beweist Tanzmariechen Rebecca Mies ihr Talent. Nachdem als letzte Gruppe der Vorstand selbst in die Menge jubelt, ist sich Hill sicher: "Als Präsident kann man sich nicht mehr wünschen."

JÜRGEN LEYKAMM