Große Feier zum Rathaus-Jubiläum in Hilpoltstein

HILPOLTSTEIN - Für das zweite Halbjahr wartet die Stadt Hilpoltstein mit zahlreichen kulturellen Highlights auf. Dazu gehöre auf jeden Fall eine Feier zum 600-jährigen Bestehen des Rathauses am 22. Juli, betonte Kulturamtsleiterin Kathrin Blomeier bei einem Pressegespräch.

Das Hilpoltsteiner Rathaus steht Ende Juli im Mittelpunkt. Kein Wunder, wird das Gebäude doch 100 Jahre alt. © pr



Es seien nach wie vor viele Veranstaltungen, die die Stadt übers Jahr verteilt anbiete, ergänzte Bürgermeister Markus Mahl. Als Zielgruppe nannte Kathrin Blomeier vorrangig die Hilpoltsteiner nebst den Bürgern der Ortsteile. "Ich freue mich aber auch sehr über auswärtige Gäste", räumte sie ein.

Sie betonte, dass in Hilpoltstein "unglaublich viel aus der Bürgerschaft heraus passiert", was sich auch im neuen Veranstaltungskalender für das zweite Halbjahr widerspiegeln würde. Dieser Kalender sei mittlerweile im Umlauf und an den bekannten Orten zu erhalten.

Das Kulturprogramm sei von "schönen und abwechslungsreichen Veranstaltungen" geprägt, erklärte Kathrin Blomeier. "Für eine Stadt in der Größe Hilpoltsteins ist es ein sehr umfangreiches Programm." Dennoch gelte aber weiterhin der Grundsatz: "Weniger kann oft mehr sein".

Auftritt von Mathias Kellner

Neben der 600-Jahr-Feier des Rathauses gehöre nach Auffassung von Kathrin Blomeier auch der Auftritt von Mathias Kellner, einer der bekanntesten Heimatsound-Künstler Bayerns, zu den Höhepunkten des Programms. Kellner sei am 20. Oktober zu Gast in der Hilpoltsteiner Stadthalle und verkörpere damit einen Trend, der auch in Hilpoltstein immer deutlicher werde: die Liebe zur Heimat.

Das Gastspiel Kellners zählt übrigens, wie einige weitere Events, zu der Veranstaltungsreihe ResidenzKultur. Man werde in Zukunft versuchen, für Veranstaltungen die Ortsteile stärker einzubinden, sagte sie – auch mit Events der ResidenzKultur.

Zudem sei man stets auf der Suche nach neuen Standorten für Veranstaltungen – auch in der Stadt. Bürgermeister Mahl unterstützte diese Aussage, indem er betonte, dass man die "Vielfalt der Veranstaltungen übers ganze Stadtgebiet verteilen" werde.

