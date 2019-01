Großeinsatz bei Schlenk: Aluminumspäne entzündeten sich

Firmensprecher: "Sicherheitsvorkehrungen haben einwandfrei funktioniert" - vor 59 Minuten

BARNSDORF - Feuer bei der Firma Schlenk in der Nacht zum Freitag: Um 2.05 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, weil nach einer Selbstentzündung in einer Produktionsanlage, in der Aluminium verarbeitet wird, eine Maschine gebrannt hat.

In dieser Halle ist eine Maschine für Aluminium-Verarbeitung abgebrannt. Das Gebäude kann noch nicht betreten werden. © Schlenk



"Unsere Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen haben einwandfrei funktioniert", erklärte Firmensprecher Daniel Matulla. Die Sicherheitsklappe der Maschine hat sich geöffnet, wodurch Druck entweichen konnte. Die Anlage wurde vom Betriebspersonal mit Schutzgas geflutet. Polizei und Feuerwehr waren sofort vor Ort. Der Brand wurde von mehreren Feuerwehren aus der Nachbarschafts abgesichert, deren Einsatz um 4.30 Uhr beendet wurde. Wegen der starken Hitzeentwicklung und der Verpuffungsanfälligkeit des Aluminiums hatte man die Maschine kontrolliert abbrennen lassen. Der Brandort ist abgesperrt und wird vom Betriebspersonal weiter überwacht, die Anlage ist mittlerweile weitgehend abgekühlt.

"Gefahr für Personen und Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt", heißt es aus der Firmenzentrale. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro am Gebäude sowie auf ca. 40.000 Euro für die komplette Elektrik und Elektronik des Aggregats.

Zwei große Brände im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr hatte es bei der Firma Schlenk zwei größere Unglücke gegeben, bei einem kam ein Mann zu Tode. Im Oktober starb ein 53-jährige Mitarbeiter nach einer Verpuffung, die sich an einer Anlage zur Aluminium-Abfüllung ereignete. Der Mann überlebte die Verletzungen nicht, die er sich bei der Explosion zuzog, diese war so heftig, dass das Dach der Produktionshalle teilweise abgedeckt wurde. Der Schaden wurde auf 160.000 Euro beziffert.

Völlig niedergebrannt ist Anfang April vergangen Jahres eine Versandhalle, in der Aluminiumpulver gelagert war. Der Schaden damals wurde auf eine Million Euro geschätzt. Aus den beiden Bränden im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Schlenk, so Daniel Matulla, nicht nur ihre Sicherheitsmaßnahmen verbessert: "Die Mitarbeiter wurden nach den neuesten Erkenntnissen intern geschult und bekamen auch eine verbesserte Schutzausrüstung."

Dieser Artikel wurde am Freitag gegen 11 Uhr aktualisiert.

dpa