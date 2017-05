Großvater missbrauchte Enkelin

76-Jähriger kam mit Bewährungsstrafe davon — Vertrauensverhältnis ausgenutzt - 16.05.2017 17:34 Uhr

HILPOLTSTEIN - Während die Oma den Morgengottesdienst besuchte, machte sich der Opa über seine sechsjährige Enkeltochter her. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilte Jugendrichter Reinhard Hader gestern am Amtsgericht Schwabach einen 76-jährigen Rentner aus dem südlichen Landkreis Roth zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung.

Symbolbild © colourbox.com



Symbolbild Foto: colourbox.com



Es begann alles ganz harmlos, denn zunächst spielte Opa Marcus T. (Name geändert) mit seiner Enkeltochter Fangen. Schon bald danach aber, so Staatsanwältin Dr. Wagner, näherte er sich dem Kind, das mittlerweile im Haus fernsah, in sexueller Absicht, griff ihr in die Hose, und berührte sie unsittlich. Danach sollte die Kleine, die zum ersten Mal bei den Großeltern übernachtete, die Hose ausziehen und sich auf den Bauch legen, damit der Rentner am After des Kindes lecken konnte.

Auf dem Rücken liegend sollte die Sechsjährige schließlich die Beine anheben, damit der Mann in den Schoß des Kindes eintauchen konnte. Auch hier wurde der 76-Jährige mit der Zunge aktiv, "ohne jedoch einzudringen", wie es die Staatsanwältin formulierte.

Marcus T. verlangte dem Mädchen zwar das Versprechen ab, dass das Geschehene "ein Geheimnis bleiben muss". Sonst, so drohte er, könnten die beiden keinen Kontakt mehr haben. Die Sechsjährige aber offenbarte sich schnell, nachdem die Mutter eine Verhaltensänderung bei ihrem Kind bemerkt hatte und nachfragte, was denn los sei.

Nach dem Verhältnis zur Familie seines Sohnes befragt, gab der 76-Jährige an, dass es keinen Kontakt mehr gibt. "Das wollen wir auch nicht mehr", sagte der 46-jährige Sohn, der – wie in der Verhandlung deutlich wurde – selbst vor vielen Jahren von seinem Vater missbraucht worden war.

Die Frau des Angeklagten will von den pädophilen Neigungen ihres Mannes nie etwas mitbekommen haben. Das Verhältnis zu ihr bezeichnete Marcus T. als "eigentlich normal", denn "in unserem Alter fängt man nicht noch einmal von vorne an". Eine Beamtin der Kripo Schwabach berichtete von den Befragungen und einer Untersuchung des Mädchens. Die Sechsjährige habe einen "sehr glaubwürdigen" Eindruck gemacht, sagte die Beamtin, und sie ließ nicht unerwähnt, dass man im Südklinikum Nürnberg "Spuren vom Opa" festgestellt habe. Der hatte dem Kind nach dem Missbrauch sogar ein Taschentuch gegeben, damit es sich abwischen konnte.

Sein Geständnis, die Tatsache, dass er nicht vorbestraft ist, und sein Alter, listete Staatsanwältin Dr. Wagner zugunsten des Angeklagten auf. "Sie sind in Therapie und haben dem Mädchen eine Aussage vor Gericht erspart."

Fest stehe aber, dass Marcus T. das Vertrauensverhältnis zu seiner Enkeltochter schändlich ausgenutzt habe, machte die Staatsanwältin deutlich. Sie sprach von einem besonders schweren Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern und beantragte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die aufgrund einer günstigen Sozialprognose zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Dr. Wagner forderte zudem ein Kontaktverbot zur Enkelin. Außerdem sollte der Rentner 4000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen.

Als Vertreterin der Nebenklage (Eltern) schloss sich Rechtsanwältin Andrea Kühne (Nürnberg) in Bezug auf das Strafmaß dem Antrag der Anklagebehörde an. Sie war froh, dass sich das Mädchen aufgrund der einfühlsamen Zuwendung durch die Eltern nach anfänglichen Verhaltensauffälligkeiten stabilisiert habe. Was in Zukunft in der sexuellen Entwicklung des Kindes passiere, könne man nicht prognostizieren, "denn so eine Handlung schüttelt man nicht so einfach ab", meinte Kühne.

Der Verteidiger von Marcus T. sah den besonders schweren Fall sexuellen Missbrauchs nicht gegeben, wollte die Tat seines Mandanten "aber nicht beschönigen". Er plädierte für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung und war überzeugt, dass die Verurteilung ausreichen werde, dass der 76-Jährige künftig straffrei leben werde.

Kein Wort der Reue

Kein Wort der Reue und auch keine Entschuldigung gab das "letzte Wort" des Angeklagten her. "Ich will nichts mehr sagen; es ist alles gesagt worden", murmelte der Rentner, der eingangs der Verhandlung angab, dass er bei der Tat im November vergangenen Jahres "wohl einen Ausraster gehabt hat".

So verurteilte Reinhard Hader Marcus T. zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung (drei Jahre). Der Jugendrichter sprach von einer abscheulichen Tat. Um seinen eigenen Trieb auszuleben, habe er seine Enkeltochter missbraucht. "Eine Familie ist zerbrochen", sagte Hader, "doch Herr T. ist der Täter. Die anderen können nichts dafür." Bis Ende des Jahres muss der 76-Jährige 2000 Euro an die Eltern des missbrauchten Kindes überweisen; noch einmal 2000 Euro an den Verein Familienähnliches Kleinstheim in Schwabach. Von einem Kontaktverbot sah Hader ab, "dafür werden schon die Eltern sorgen".

ARNO HEIDER