Grundschüler erkunden Rother Klinik

56 Grundschüler aus Eckersmühlen sahen in der Kreisklinik, wo sie geboren sind - vor 1 Stunde

ROTH - Drei Klassen der Grundschule Eckersmühlen haben die Kreisklinik Roth besucht. Sie lernten, was passiert, wenn ins Krankenhaus kommt, wie man Verbände anlegt, und wie die Betten im Kreißsaal aussehen.

Guntram Rudolph



Guntram Rudolph



Neugierig kamen die 56 Schüler mit Schulleiter Hans Kaiser und ihren Lehrkräften in die Klinik. Anton Nagel, Vorsitzender des Förderkreises der Kreisklinik, hatte sie eingeladen. Die Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren sollten sich im Rahmen des Sozialkundeunterrichtes mit der Frage auseinandersetzen: "Was passiert, wenn ich in die Klinik eingeliefert werde?"

Klinikvorstand Werner Rupp und Anton Nagel nahmen die Ausflügler in Empfang und informierten die Schüler in der "ersten Unterrichtseinheit" mit einem kurzen Imagefilm über die Aufgaben des Förderkreises der Kreisklinik.

Obwohl am Vormittag in der Klinik Hochbetrieb herrscht, ermöglichten die Klinikmitarbeiter den Kindern interessante Einblicke in verschiedene Abteilungen. In zwei Gruppen ging es im Wechsel in die Notaufnahme, weiter zum Röntgen, in den Kreißsaal und zum Abschluss in die Klinikapotheke.

Eigenes Geburtsbett

Auf die Frage, wer denn in der Kreisklinik geboren wurde, gingen wie auf Befehl fast alle Hände hoch. Und so war der Besuch im Kreißsaal ein besonderer Höhepunkt der Exkursion, denn die Kinder besichtigten ihr eigenes Geburtsbett.

Die sterile Herstellung von speziellen Medikamenten konnten sie in der Apotheke beobachten, In der Notaufnahme gab es im sogenannten Schockraum Informationen über die Erstversorgung der Patienten und in der Röntgenabteilung erklärten die Ärzte, wann ein Patient geröntgt werden muss.

Langweilig wurde es auch den Kindern der zweiten Gruppe nicht, denn in der Zwischenzeit wurden ihnen in einem 30-minütigen Workshop einfache Verbandstechniken erklärt. Unter der Anleitung einer Pflegepädagogin und Kinderkrankenschwester durften sie sich selbst nach einen Fingerverband anlegen.

Guntram Rudolph E-Mail