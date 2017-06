Gummistiefelwurf und Kükenfüttern: Die Familien-Erlebnis-Rallye

Sonnenanbeter sind bei der Tour durch den Landkreis Roth klar im Vorteil - vor 1 Stunde

PYRAS - Die Familien-Erlebnis-Rallye hat schon die 18. Auflage erlebt, aber ihre Beliebtheit ist weiterhin ungebrochen. So sind es fast 100 Teams mit insgesamt rund 400 Teilnehmern, die sich in Pyras auf den Weg machen.

Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Manche Steigung war halt nur per pedes zu erklimmen. © Foto: Jürgen Leykamm



Geschwister, Ehepaare, Eltern mit Kindern, Großeltern mit Enkeln – in allen Kombinationen treten die Gruppen in die Pedale, haben Spaß bei den Spielen an sechs Stationen und lassen es sich dort auch richtig schmecken.

Erst einmal aber heißt es sich an der Pyraser Landbrauerei Startunterlagen abholen. Und sich zu entscheiden — lieber den neuen Zugbeutel nehmen, der erstmals bei der Veranstaltung verteilt wird? Oder doch auf den bewährten Rucksack zurückgreifen?

Die Rallye-Radler sind am Vormittag nicht die einzigen, die mit ihren Drahteseln unterwegs sind, immer wieder kreuzen Rennradler ihre Wege, die sich auf die kommenden Triathlons vorbereiten. Die Erlebnis-Biker lassen es da lieber etwas lockerer angehen. Es hat ja auch zum Start schon 20 Grad – bis Mittag, wenn alle im Ziel sind, wird das Thermometer noch gute fünf weiter nach oben klettern.

Einen langen, dafür nicht so steilen Berg heißt es gleich bei der ersten Etappe in Richtung Stauf zu erklimmen. Im dortigen Michael-Kirschner-Museum gilt es anhand Vorführungen Gegenstände zu erraten. Zu erleben ist etwa die "Waschmaschine" alter Tage: der Wäschestampfer.

Nächste Station – nächstes Museum. Nun wollen vor den Toren des Fundreich Thalmässing die richtigen Getreidekörner erraten werden. Und die Teilnehmer dürfen in die Geschichte des Urgetreide namens Aegilops einzutauchen. Doch so gut oder schlecht die Teams hier auch beim Raten sind, beim Würfeln kann das Schicksal wieder eine ganz andere Wendung nehmen.

In Alfershausen muss das Gewicht des ganzen Teams samt Rädern richtig geschätzt werden und die Fähigkeiten als Gummistiefelwerfer müssen sich bewähren.

Nach dem Vogeleier-Quiz in Hofstetten bleibt nur noch die letzte Station und die Rückkehr dorthin, wo alles begann. In Pyras wartet eine Kombination aus Sackhüpfen und Fangspiel auf die Teilnehmer, die zudem mit Frisbees Holzkegel abräumen müssen.