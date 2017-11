Gut gerüstet für den Weg zurück in die Berufswelt

Landkreis-Infotag "Job und Familie" am Dienstag, 7. November, in der Rother Kulturfabrik - 02.11.2017 18:10 Uhr

ROTH - Vor allem für Alleinerziehende und Migrantinnen, aber auch für diejenigen, die Angehörige gepflegt haben, ist der Weg zurück in die Berufstätigkeit mit vielen Fragen verbunden: Schaffe ich, alles unter einen Hut zu bringen? Was muss neu organisiert werden? Wie kann es funktionieren, damit ich allen und allem gerecht werde? Viele Fragen will der Infotag "Job und Familie" am Dienstag, 7. November, in der Kulturfabrik Roth beantworten.

Vor zwei Jahren stieß der Infotag, bei dem es um Fragen der Kinderbetreuung genauso geht wie um Qualifizierung und Rentenansprüche, auf großes Interesse. Die Organisatorinnen hoffen auch dieses Mal auf viele Besucher. © Archivfoto: lra



Hinter diesem Info-Tag, der unter dem Motto steht: "Zurück in den Beruf – Informieren, vernetzen, durchstarten!" stehen die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Roth, Claudia Gäbelein-Stadler, die Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg mit Walburga Bauernfeind als Ansprechpartnerin und das Rother Jobcenter mit Brunhilde Ehard. Sie alle wissen aus ihrem Arbeitsalltag, wie unsicher viele Frauen sind, die in die Berufswelt zurückkehren wollen. Umso schwerer, wenn das letzte feste Arbeitsverhältnis etliche Jahre her ist.

In kostenlosen Vorträgen und Workshops erhalten die Besucherinnen und Besucher Informationen und pragmatische Ratschläge rund um das Thema Job und Familie. Es geht um die Vorbereitung auf dem Weg zurück in den Beruf zum Beispiel mit einer guten Bewerbungsmappe oder Hinweisen, was bei einem Vorstellungsgespräch zu beachten ist, will man erfolgreich sein. Auch Fragen rund um die Bereiche "Kinderbetreuung", "Weiterbildung", "Rentenansprüche" und "Existenzgründung" sowie Fragen zur "Anerkennung ausländischer Qualifikationen" will der Infotag beantworten.

Wie sie mit positiver Ausstrahlung punkten — beruflich wie privat — erfahren Interessierte im Vortrag "Farbe, Stil- und Umgangsformen" mit Anja Koglin. Wie der Weg zurück auch nach einer längeren Familienzeit meisterhaft gelingen kann, erklärt aus Arbeitgebersicht Susanne Borrmann von der Carl Schlenk AG im Workshop "Mit Bravour zurück in den Beruf – aber wie?"

Im Vortrag "Mut zum Neubeginn mit Initiative und Ideen" will Raily von der Recke aufzeigen, wie eigene Fähigkeiten und Talente entdeckt und Chancen genutzt werden, um mit einem guten Selbstwertgefühl ein vielleicht neues Kapitel im Leben aufzuschlagen.

Wer seine eigene Bewerbungsmappe mitbringt, kann von Expertenwissen profitieren, denn beim Infotag werden diese Mappen auf Wunsch unter die Lupe genommen, was Inhalt, Stil und Vollständigkeit angeht. In Zusammenarbeit mit dem Fotostudio Ganzmann können Bewerber/-innen an Ort und Stelle außerdem professionelle Bewerbungsfotos zum Aktionspreis und gleich zum Mitnehmen anfertigen lassen.

Passend zum Thema des Tages wird beim Infotag das Erfolgskonzept "Neuer Start für Frauen 2018 – Wiedereinstiegs-/Orientierungsseminar für Frauen nach der Familienpause", das bereits zum fünften Mal in Folge angeboten wird, vorgestellt.

Der Besuch des Info-Tages ist kostenfrei. Kinder können gerne mitgebracht werden; sie werden während der Veranstaltung betreut.

Weitere Informationen zum Tag selbst und zum Thema "Beruflicher Wiedereinstieg" bei: Claudia Gäbelein-Stadler, Telefon (0 91 71) 81 13 43, E-Mail: Claudia.Gaebelein-Stadler@landratsamt-roth.de; Walburga Bauernfeind, Telefon (0 91 41) 87 15 60, E-Mail: Walburga.Bauernfeind@arbeitsagentur.de; und Brunhilde Ehard, Telefon (0 91 71) 85 08 29, E-Mail: Brunhilde.Ehard@jobcenter-ge.de.