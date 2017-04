Gymnasium Hilpoltstein: Arbeiten "voll im Zeitplan"

Stellvertretender Landrat Walter Schnell besichtigte die Baustelle - 11.04.2017 15:32 Uhr

HILPOLTSTEIN - Der erste Termin des stellvertretenden Landrats führte Walter Schnell am Dienstagmorgen zu einem der ehrgeizigsten Bauprojekte des Landkreises. Er verschaffte sich einen Überblick über den Fortschritt an der Baustelle des Gymnasiums Hilpoltstein, das sich derzeit stark im Wandel befindet und bei laufendem Betrieb zum Teil um- oder neugebaut wird. Kreisbaumeister Ralph Möllenkamp und Stefan Kleybrink (M. Sc. Architektur) von der Gebäudeverwaltung des Landratsamts brachten ihn auf den neuesten Stand.

„Es sind zwar Ferien, aber am Gymnasium wird gearbeitet, und es wächst“, zeigte sich stellvertretender Landrat Walter Schnell beim Betreten der Baustelle begeistert vom Baufortschritt. © Foto: Tobias Tschapka



Trotz der Ferienzeit herrschte in der Aula des neu gebauten Hauses "Mendel" rege Betriebsamkeit. Der Kran, der mitten in der Aula stand und aus dem Lichthof ragte, ist allerdings längst verschwunden, dafür sind dort, wo die "Cluster"-Räume entstehen, schon einige Türen eingesetzt worden.

Das moderne Clusterkonzept beinhaltet einen räumlichen Bereich für die Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs, in dem in angenehmer Atmosphäre freies, nachhaltiges und schülerzentriertes Arbeiten möglich sein soll. Dieses neue, transparente Unterrichtskonzept wird bereits seit drei Jahren in einem Bereich des Pestalozzi-Altbaus erfolgreich ausprobiert, "und wir haben dadurch jede Menge Rückinformationen für unsere Planung erhalten", so Möllenkamp, der die Zusammenarbeit mit der Schule ausdrücklich lobt.

Nachdem der erste Bauabschnitt mit der baldigen Fertigstellung des Hauses "Mendel" dem Ende entgegengeht, kommt als nächstes der Abriss der Häuser "Pestalozzi" und "Dürer" mit anschließendem Neubau an die Reihe. Wenn nicht Ferien wären, würde dort gerade Unterricht stattfinden, aber der Zeitplan sieht vor, dass das neue Haus "Mendel" Ende Mai fertig ist. In den Pfingstferien geht dann der Umzug über die Bühne und am 19. Juni soll im Neubau der Unterricht beginnen. "Dann sind die Abiturprüfungen rum, und es sind auch nicht mehr so viele Schüler im Haus", so Kleybrink.

Knapp einen Monat später beginnen Rückbau und Abriss der Häuser "Pestalozzi" und "Dürer". Die Turnhalle sowie die Häuser "Sophie Scholl" und "Valentin" bleiben bestehen.

Aller Voraussicht nach dauert es noch rund zwei Jahre, ehe die Großbaustelle Gymnasium Hilpoltstein ihr endgültiges Ende findet, "aber im ersten Bauabschnitt liegen wir voll im Zeitplan, und auch dessen Kostenrahmen von 15 Millionen Euro können wir voraussichtlich einhalten", informierte Kreisbaumeister Möllenkamp den stellvertretenden Landrat.

TOBIAS TSCHAPKA