Gymnasium Roth sahnt im Freibad ab

Zwei erste und ein dritter Platz beim Schultriathlon im Landkreis — Viele Einzelstarter - vor 1 Stunde

ROTH - Das Gymnasium Roth hat beim 13. Landkreis-Schultriathlon abgeräumt. Mit zwei ersten und einem dritten Platz dürfen die sportlichen Schülerinnen und Schüler stolz auf sich sein. Als Belohnung gab es Urkunden und ein Netz voller Bälle für den Schulsport.

Die Schüler des Gymnasiums Roth holten beim Schultriathlon erste Plätze als leistungsstärkste und teilnehmerstärkste Schule. Die Mittelschule Allersberg war in der dritten Kategorie Sieger. © Marco Frömter



Zehn Schulen aus dem Landkreis traten im Rother Freibad zum Wettkampf an. Rund 460 Kinder wechselten sich bei den drei Triathlon-Disziplinen – Schwimmen, Laufen und Radfahren – staffelmäßig ab und erzielten dabei durchaus beachtliche Leistungen. Gewertet wurde in drei Kategorien: Die teilnehmerstärkste Schule, die "leistungsstärkste Schule" sowie die Schule mit den meisten Teilnehmern im Verhältnis zu Schülerzahl.

Im vergangenen Jahr hatten am Schultriathlon rund 200 Kinder mehr teilgenommen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist auch ein Rückgang bei den teilnehmenden Schulen zu verzeichnen. "Ich bin zufrieden", sagt Organisator Frank Ammermann. Der Rückgang habe aber nichts mit sportlicher Verdrossenheit zu tun, eher damit, dass es besonders kurz vor Schuljahresende viele Parallelveranstaltungen gebe.

Vom Wandertag bis hin zum Berufspraktika stünde im Sommer viel. "Die Schulen versuchen die Veranstaltung zu integrieren, doch das gelingt leider nicht immer." Der Schultriathlon sei auch anders zu betrachten, als Vereinsveranstaltungen. Deshalb sieht Ammermann keinen "tendenziellen Rückgang" sondern "konstante Schülerzahlen".

Eine Besonderheit gab es in diesem Jahr: Bisher lag das Verhältnis der Einzelstarter zu den Staffeln bei 25 Prozent. "Dieses Mal bekamen wir gut 200 Einzelstarter gemeldet. Das ist beinahe die Hälfte aller angetretenen Kinder." (Vorjahr: 213 von 653). Woran das lag kann sich Ammermann nicht erklären. "Eine göttliche Fügung vielleicht – das kann nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen."

Triathlon soll Spaß machen

Mitorganisator Ulli Dumann lobte bei der Siegerehrung auch das Engagement von Ammermann, der den Schultriathlon vor 13 Jahren erfolgreich nach Roth brachte: "Ohne den Frank würden wir heute nicht hier sein." Ammermann ging es schon immer darum, den Schulsport zu fördern: "Die Kinder sollen wieder Spaß am Sport und an Bewegung haben. Triathlon bietet sich hier besonders gut an."

Bei der Wertung der "teilnehmerstärksten Schule" nahm das Gymnasium Roth den ersten Platz mit nach Hause. Der zweite Platz ging an die Mittelschule Hilpoltstein, gefolgt von der Anton-Seitz-Mittelschule Roth. Sieger bei der "relativen Teilnehmerzahl" war die Mittelschule Allersberg.

Die Mittelschule Hilpoltstein sicherte sich den zweiten Platz mit dem Gymnasium Roth an dritter Stelle. Die "leistungsstärkste Schule" war das Gymnasium Roth. Doch auch die Ergebnisse des Gymnasiums Wendelstein (zweiten Platz) und der Realschule Hilpoltstein (dritten Platz) konnten sich sehen lassen.