Hallenbad: Schwabach erhöht nochmal Druck auf Roth

OB Thürauf bekräftigt: Seine Stadt könnte Hallenbad allein bauen - vor 46 Minuten

ROTH - Es zeichnet sich immer mehr ab, dass Schwabach wohl nun doch ein eigenes Hallenbad auf dem Parkbadgelände bauen will. Das gemeinsame Projekt mit Roth und Rednitzhembach "wäre eine schöne Lösung gewesen", erklärte OB Matthias Thürauf bei einer Bürgerversammlung. Offensichtlich rechnet er nicht mehr mit der Zustimmung des Rother Stadtrats. "Jetzt schauen wir, ob das noch was wird. Falls nicht, werden wir unsere eigenen Pläne verfolgen."

Georgensgmünd leistet sich ein Hallenbad (im Bild), Roth zögert bei einer Kooperation mit Schwabach und Rednitzhembach. Foto: Salvatore Giurdanella



"Die Variante mit Roth hätte den Vorteil gehabt, dass wir nur ein Drittel der Kosten gehabt hätten", sagte Thürauf und stellte mit einem Schuss Selbstironie fest: "Jetzt rede ich schon im Irrealis." Zuversicht, dass Roth doch noch zustimmt, klingt tatsächlich anders.

Wie berichtet, hat der Stadtrat Schwabach seine Rother Kollegen ultimativ aufgefordert, nun endlich Position zu beziehen und damit für Klarheit zu sorgen. In Schwabach richtet man sich aber offenbar auf eine Ablehnung ein: "Wir sind schon dabei, die alten Pläne wieder aufzufrischen", erklärte Thürauf.

Diese alten Pläne — also ein neues Schulschwimmbad im Parkbad — waren 2014 auf Eis gelegt worden, da sich die Stadt nicht mehr in der Lage gesehen hatte, das Millionen-Projekt finanziell zu stemmen. Daraus resultierte auch die Idee, das Hallenbad gemeinsam mit Rednitzhembach und Roth in Rednitzhembach zu bauen.

Gewerbesteuer sprudelt

"Wie geht es der Stadt denn finanziell eigentlich?" fragte eine Bürgerin. "Im Moment relativ gut", antwortete Stadtkämmerer Sascha Spahic. "2013 war schwierig. Da haben wir von der Regierung Auflagen zur Haushaltskonsolidierung bekommen. Und die ist sehr gut gelaufen. Wir haben auch sehr gute Gewerbesteuereinnahmen, weil wir tolle Firmen haben."

Das bedeutet: "Wir könnten uns die Investition durchaus leisten", so Thürauf über das Hallenbad. "Aber die eigentliche Herausforderung ist das jährliche Defizit in der Größenordnung von einer halben Million."

