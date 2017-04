Ein trockener Lakoniker, der mit seiner Band eigentlich keinen Blues spielt, und ein skurriler Joe-Cocker-Klon, der ebenso gut blödelt wie er Gitarre spielt: Die Hamburger Jimmy Cornett und Daniel Welbat verwandelten bei den Rother Bluestagen die Kulturfabrik am zweiten Festival-Samstag in einen Bluesschuppen irgendwo an der Reeperbahn. © Hans von Draminski