Heideck: Betrunken in Haus eingebrochen

Scheibe einegschlagen und so ins Gebäuds — Unbekannt geflüchtet - vor 42 Minuten

HEIDECK - In Heideck randalierte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein betrunkener Mann.

Die Bewohner eines Hauses am Max-Ring-Platz wurden gestern kurz vor 4 Uhr durch Lärm im Flur geweckt. Als der 58-jährige Hausbesitzer nach unten ging, traf er auf einen stark betrunkenen Mann. Dieser hatte zuvor die Scheibe der Haustüre eingeschlagen und war so in das Gebäude gelangt.

Der Hausbesitzer ging zum Telefon, um die Polizei zu rufen. In der Zwischenzeit flüchtete der betrunkene Mann in unbekannte Richtung. Eine Suche in der Umgebung Streife blieb ergebnislos.

Hinweise auf die Identität des Betrunkenen liegen den Beamten der Polizei Hilpoltstein noch nicht vor, weswegen sie jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung setzen. Die Hilpoltsteiner Polizei ist unter der Rufnummer (0 91 74) 4 78 90 zu erreichen. Der Schaden an der Türe wird auf 250 Euro geschätzt.

hiz