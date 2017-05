Heideck: Kopfplatzwunde gibt Rätsel auf

26-Jähriger bewusstlos vor Gaststätte gefunden - vor 31 Minuten

HEIDECK - Am Sonntag gegen 2.15 Uhr wurde ein 26-Jähriger mit einer Kopfplatzwunde bewusstlos vor einer Gaststätte am Marktplatz in Heideck gefunden. Als er zu sich kam, erinnerte er sich nicht mehr, wer ihm diese Wunde zufügte.

Der Rettungsdienst verständigte wegen dieser Kopfplatzwunde die Polizei. Als die Beamten der Hilpoltsteiner Polizei-Dienststelle eintrafen, war der Mann bereits wieder bei Bewusstsein, wollte sich jedoch an nichts mehr erinnern.

Wahrscheinlich hatte der Heidecker eine körperliche Auseinandersetzung, wurde dabei geschubst und prallte mit dem Kopf auf die Straße.

Um den Sachverhalt zu klären, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer (0 91 74) 4 78 90 mit der Polizei Hilpoltstein in Verbindung zu setzen.