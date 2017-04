Heidecker Betriebe überraschen bei Gewerbeschau

HEIDECK - Nicht weniger als eine Königin und zwei Prinzessinnen waren in die Stadthalle nach Heideck gekommen: Seenlandkönigin Katharina Strobl, Spargelprinzessin Theresa Miederer und Waldprinzessin Manja Rohm waren dabei, als in Heideck die neunte Gewerbeschau in Folge eröffnet wurde.

Die Heidecker Firmen haben allerhand zu bieten. Das bewiesen sie am Wochenende bei der Gewerbeschau. Zum neunten Mal in Folge hatte der Gewerbeverein zu dieser Ausstellung eingeladen. © Manfred Klier



Karin Halbig, die Vorsitzende des Gewerbeverbandes Heideck, begrüßte die große Zahl von Gästen, darunter etliche Bürgermeister benachbarter Gemeinden. Zum ersten Mal wurde die Eröffnungsveranstaltung in der Stadthalle gefeiert.

Bürgermeister Ralf Beyer dankte den Firmen und dem Gewerbeverband für die Organisation dieser Schau. Stellvertretender Landrat Walter Schnell erklärte, dass die Menschen oft nicht wissen würden, "welch tolle Angebote wir hier haben". Er appellierte, vor Ort und nicht im Internet zu kaufen, denn wohnortnahe Betriebe würden auch die Arbeits- und Ausbildungsplätze stellen.

Handschlag unverzichtbar

"Wir sind stolz auf das, was hier passiert", erklärte Professor Fritz Wickenhäuser, Ehrenpräsident des Bundes der Selbstständigen. Die digitale Welt sei zwar unverzichtbar, aber genauso unverzichtbar sei es auch, dass die Produkte den Weg in analoger Form zum Kunden finden würden. Das geschehe durch Handschlag, der für das analoge Zusammenleben der Menschen stehe.

Moderne Technik, aber auch so manche alte Handwerkskunst wie das Körbeflechten wurde vorgestellt. © Manfred Klier



Karin Halbig lud dann zum Besuch der Gewerbeschau ein. Vom kostenlosen Shuttle-Bus aus, der die zehn Stationen anfahre, könne man die eigene Stadt neu erleben. 36 werbende und damit unterstützende Betriebe seien bei der Schau dabei, 26 davon würden zu Besichtigung und Beratung einladen.

Gleich in der Stadthalle hatte Anwältin Karin Halbig einen Informationsstand eingerichtet. Daneben wurden Gesundheitskosmetik und Schmuck angeboten. Beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung konnte man die Umgebung der Stadt von oben auf dem Bildschirm betrachten. Das Polizeipräsidium Mittelfranken machte unter anderem auf den betrügerischen "Enkeltrick" aufmerksam und bot kostenlose Beratung an.

Neuer Wanderpass

Beim Stand des Regent-Verlags Heimerl gab es Schultaschen und weitere Schulutensilien. Zwei Pfadfinderinnen luden die Kinder zum Basteln ein. Informationen über seine Aktivitäten hatte der Arbeitskreis Tourismus, Freizeit und Kultur an eine Pinnwand geheftet. Dabei wurde auch auf den neuen Heidecker Wanderpass aufmerksam gemacht.

Mittels Computer gesteuerte Maschinen bestimmen in den Hallen der Firma "heibad" wesentlich die Produktion der Heidecker Badmöbel, die größtenteils auf Bestellung angefertigt werden. Im Autohaus Stadlbauer konnte man sich über die neuesten Modelle informieren. Viele Biker hatten sich beim Motorradschuppen Ullmann eingefunden, um die aufgereihten Maschinen zu begutachten. "Herzlich willkommen!", war auf den per Laser ausgeschnittenen Fliesenbuchstaben zu lesen, die bei Fliesen Haack die Besucher empfingen. Auch das Fliesenfachgeschäft Mohr beriet über die Verlegung neuer Boden- und Wandbeläge.

Für Grillsaison bereit

Seine Geschicklichkeit im Umgang mit einem Aufsitzmäher konnte man bei Motorgeräte Steib auf einem Parcours testen. Ein großer Maschinenpark mit Geräten für Haus, Hof und Wald informierte über technische Neuigkeiten. Ein großes Angebot an Fahrrädern, mit und ohne Elektroantrieb, stand bereit, während draußen ein Mähroboter unbeirrt seine Bahnen zog.

Die Grillsaison hatte bei der Firma Steib Einzug gehalten. In langen Reihen standen die Grillgeräte neben Haushaltsartikeln und Werkzeugen bereit. Wer wollte nicht schon mal in einem sündhaft teuren Bentley sitzen? Das war im Autohaus Feser möglich.

Fenster, Türen, Tore

Das Wellness-Studio Wellcome gegenüber lud zum Entspannen und Genießen ein. Bier und Wein gab es im Probeausschank beim Getränkevertrieb Rambichler. Der Bäcker Schmidt hatte, wie die meisten anderen Geschäfte auch, an diesem Tag geöffnet. Informationen rund um den Führerschein bot die Fahrschule Burger an. Wer hoch hinaus wollte, konnte das an einem Kletterturm der Firma Albrecht tun. Aber natürlich gab es hier vor allem Fenster, Türen, Tore und vieles mehr. Ein Korbflechter bewies, dass das gute alte Handwerk noch Tradition hat.

Dass es klimaneutrales Heizöl gibt, wurde beim Öllieferanten Heinloth und Rödl erläutert. Darunter versteht man die Förderung von Projekten, die Kohlendioxid vermeiden helfen, beziehungsweise in Sauerstoff umwandeln. Natürlich sind auch erneuerbare Energieträger wie Pellets im Programm. Beim Bezug der Sonnenenergie hilft die Solartechnik Schrödel (STS) in Laffenau, gemäß ihres Werbespruchs: "Fang die Sonne ein!" An zahlreichen Ständen gab es umfassende Informationen zum Thema Energie für Haus, Garten und Elektromobilität. Die neutrale Energieberatung des Landkreises war ebenfalls vor Ort.

Zimmermeister Jürgen Schöll bewies mit einem selber gefertigten Brückenmodell nach Leonardo da Vinci, dass es metallfreie Verbindungstechniken gibt. Schließlich lud die nahe Gaststube "Laffenau Drei" die Besucher der Gewerbeschau zur Stärkung ein.

Karin Halbig, die Vorsitzende des Gewerbeverbands Heideck, und Bürgermeister Ralf Beyer zeigten sich erfreut über die große Resonanz, die dieser Tag bei den Besuchern gefunden hatte. Sicher hätten viele überrascht festgestellt: "Wir hätten nicht gedacht, dass es das alles in Heideck gibt!"

