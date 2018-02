Heidecker Frauenbund bemalt Eier für den Osterbrunnen

Nach dem Vandalismus vergangenes Jahr steht heuer mehr Arbeit an als sonst - vor 1 Stunde

HEIDECK - Lange bevor der Osterbrunnen des katholischen Frauenbundes am Heidecker Marktplatz wieder für österlichen Glanz und Freude sorgt, kümmern sich viele Frauen darum, den riesigen Eierfundus aufzubereiten. Bei den regelmäßigen Eiermaltagen im Haus St. Benedikt geht es jetzt darum, die ausgeblasenen Hühnereier zu färben und zu dekorieren.

Viele bunte Farben: Die Damen des Frauenbunds sind am Werk und bemalen die Eier, so dass sie zu Ostern einen schicken Brunnenschmuck ergeben. Foto: Maximilian Peschke



Die Vorsitzende des Frauenbundes, Bianca Fürsich, und ihre Helferinnen sind stolz darauf, dass der Frauenbund in diesem Jahr bereits zum 28. Mal in Folge für den Osterbrunnen sorgen wird.

Schon ab Weihnachten wurde damit begonnen, die von vielen Heidecker Bürgerinnen wieder zur Verfügung gestellten ausgeblasenen Hühnereier bunt zu bemalen. Man habe sich über diese Eierspende besonders gefreut, nachdem im letzten Jahr rund 300 bunte Eier von zwei Heidecker Grundschülern mutwillig zerstört wurden. Bianca Fürsich wünscht sich deshalb für den neuen Osterbrunnen, dass die Menschen nur mit den Augen schauen und nicht mit Händen. Dankbar sei der Frauenbund auch über die großzügige Farbenspende der Heidecker Firma Stuck und Maler Schwarz. Lobend erwähnt wurde auch die Spende des Blumenschmucks durch die Gärtnerei Krämer.

Ein Besuch in der Eierwerkstatt im Haus St. Benedikt zeigt, mit welcher Freude und Kreativität die Frauen bei der Arbeit sind. Die 600 gespendeten Eier müssen lackiert und dann je nach Gusto bemalt werden. Den zeitlichen Aufwand beziffert Bianca Fürsich mit rund 500 Arbeitsstunden.

Rund 2500 Eier werden in diesem Jahr den Osterbrunnen zieren, die wie jedes Jahr in Handarbeit zu Girlanden gebunden und mit Zweigen herausgeputzt werden, bis der Brunnen wieder ein Schmuckstück für den Marktplatz ist. Der schönste Moment sei es für die Frauen jedes Jahr, wenn der Osterbrunnen in seiner Pracht bewundert werden kann.

pex