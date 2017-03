Heimspiel am Auhof für drei Chorknaben

Benny aus Alfershausen, Felix aus Heideck und Paul aus Hilpoltstein freuen sich auf Auftritt - 07.03.2017 18:33 Uhr

HILPOLTSTEIN - Am Donnerstag, 9. März, ist der Windsbacher Knabenchor mit einer Chorandacht in der Kapelle zum guten Hirten im Auhof zu Gast. Mit dabei sind drei Jungs aus Hilpoltstein, Heideck und Alfershausen, die im Chor singen.HILPOLTSTEIN — "Du, Mama, ich geh’ ins Internat!", kündigte der Hilpoltsteiner Grundschüler Paul daheim an, nachdem er im Unterricht den Besuch von Windsbachern erlebt hatte: Junge Burschen aus Windsbach waren in die Klasse gekommen und hatten Lieder gesungen, die wunderschön, anrührend und interessant wirkten. Paul hatte eigentlich "Fußballprofi" als Berufswunsch. Aber als die Sänger locker von ihrem Leben im Internat des Windsbacher Knabenchores plauderten, war Paul sicher: Er will Windsbacher Sänger und Internatsschüler werden.

Das Trio aus dem südlichen Landkreis besucht in Windsbach das Internat und freut sich schon riesig, mit dem Knabenchor beim Konzert am Donnerstag in ihrer Heimat auftreten zu dürfen. © Foto: privat



Ähnlich ging es auch Benni aus Alfershausen und Felix aus Heideck: Vom Musikfieber gepackt zogen die drei ins Internat, um gemeinsam mit vielen Musikliebhabern ihrem Hobby nachgehen zu können. In den ersten Wochen in Windsbach packte sie natürlich das Heimweh. Trotzdem stand für sie fest: "Das geht vorüber. Singen lässt uns Flügel wachsen."

Auftritte in europäischen Ländern, sogar im Vatikan, öffneten ihnen neue Welten und Horizonte. Ihre Eltern reisen ihnen immer wieder zu Konzerten nach. Begeistert sind auch diese vom Klang der inzwischen gut geschulten Stimmen.

Dass sie am Donnerstag im Auhof singen werden, dem Arbeitsplatz von Pauls Mutter, dass die Eltern der drei ihre Jungs in ihrer Heimat hören dürfen, das erleben sie als Geschenk.

Die Chorandacht des Windsbacher Knabenchors unter der Leitung von Martin Lehmann findet am Donnerstag, 9. März, 19 Uhr in der Kapelle zum guten Hirten im Hilpoltsteiner Auhof statt.

Außerdem wirken am Cello Rainer Bartke und an der Orgel Christa Büttner mit.

hiz