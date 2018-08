Heiße Schnäppchenjagd: Der Burgfest-Trödelmarkt

Kinderwiege, Handtasche, Registrierkasse: Der Trödelmarkt am Burgfest-Samstag - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Zugegeben, es war schon einmal mehr los beim Burgfest-Trödelmarkt, der am Samstag in der gesamten Hilpoltsteiner Innenstadt zum ausgiebigen Bummeln, Flanieren und Handeln einlud. Viele der Verkäufer saßen bereits in der Nacht auf den Plätzen, wo sie am frühen Morgen ihre Stände aufbauen wollten. Diesmal waren besonders die schattigsten Stellen gefragt, denn der Tag wurde wie erwartet sehr heiß.

Auch wenn die Hitze vielleicht so manchen abschreckte: Der Trödelmarkt am Samstag ist für viele Burgfest-Freunde ein Muss. © Foto: Tobias Tschapka



Das wurde er auch, und vermutlich kamen deshalb etwas weniger Besucher und auch Händler, denn während sich üblicherweise ein Verkaufsstand an den nächsten drängte, so gab es diesmal doch einige Lücken dazwischen. Das machte aber nichts, denn wenn man ansonsten angesichts der Menschenmassen kaum vorwärts kam, so hatte man heuer etwas mehr Platz.

Die Kinder mischten ebenfalls ordentlich mit. Gegenüber der Kirche war der Platz wie immer für sie reserviert, denn auch sie wollten ihr altes (Spiel-)Zeug loswerden.

Auch wenn sich im Lauf des Vormittags die Sonne hinter dem Wolken versteckte und hin und wieder eine kühle Brise durch die Gassen und Straßen der Altstadt zog, so lief den meisten dann aber doch der Schweiß von der Stirn. Ganz besonders galt das für diejenigen, die für das leibliche Wohl der Besucher sorgten, darunter die Mitglieder des THW-Ortsverbands, die über dem offenen Feuer Landsknechtsuppe zubereiteten, und auch die Hilpoltsteiner Feuerwehrmänner und -frauen, die den ganzen Tag am heißen Grill standen.

Das passte dafür umso mehr zur Musik auf der Burgfest-Bühne, die italienischen Flair versprühte: Die Formation "Il Duo & Amici" mit der Sängerin HerzLicht Bea unterhielt bestens mit aktuellen Hits, deutschem Schlager und Italo-Pop.

Als die Wolken dunkler wurden und sich tatsächlich ein paar Regentropfen lösten, brach an einem Stand mit Büchern und Zeitschriften hektische Betriebsamkeit aus und eine Plane wurde über die Ware gespannt. "Ist doch kein Weltuntergang, sind doch nur ein paar Tropfen", meinte ein Standnachbar, der gut reden hatte, denn seine Plastikfiguren hätten auch einen Wolkenbruch unbeschadet überstanden. Aber so weit kam es nicht, die meisten Besucher dürften den Regen gar nicht mitbekommen haben, auch wenn sie sich vermutlich über eine kleine Erfrischung von oben gefreut hätten.

