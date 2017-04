Helfen ist keine Frage des Alters

Erfolgreiche Juniorwasserretter-Ausbildung der Kreiswasserwacht Südfranken in Georgensgmünd - 07.04.2017 18:11 Uhr

GEORGENSGMÜND - Der Dienst am Nächsten ist keine Frage des Alters: "Trau dich, du kannst helfen!" Unter diesem Motto zogen 26 Kinder zwischen acht und elf Jahren aus den verschiedenen Ortsgruppen der Kreiswasserwacht Südfranken ins Georgensgmünder BRK-Haus ein, um dort ihre Juniorwasserretter-Ausbildung in Bronze zu absolvieren.

26 Bronze-Abzeichen gab es am Ende der Juniorretter-Ausbildung für die acht- bis elfjährigen TeilnehmerInnen. © Foto: oh



In mehreren Unterrichtseinheiten wurden Themen wie "Notruf", "Verbände" oder "Der richtige Umgang mit bewusstlosen Personen" trainiert. Mindestens ebenso intensiv befasste man sich mit dem Wasserrettungsdienst: "Welche Ausbildungen gibt es bei der Wasserwacht?" oder "Was macht man dort eigentlich als Erwachsener?" — um Antworten war man da nicht verlegen...

Einblicke erhalten

Die Kinder erhielten einen Einblick in die Tätigkeiten als Rettungsschwimmer, Wasserretter, Rettungstaucher oder Motorbootführer. Auch der Naturschutz, der den BRK’lern nach eigenem Bekunden "sehr am Herzen liegt", kam nicht zu kurz. Im Anschluss fragte man sich dann: "Was ist das Rote Kreuz eigentlich?", "Wie entstand die Wasserwacht?", "Was gibt es in unserem Kreisverband?" – Um Aufschluss darüber zu erhalten, standen schließlich Vertreter der Kreiswasserwacht Südfranken den künftigen Juniorwasserrettern Rede und Antwort.

Spiel und Spaß rundeten das informative Wochenende ab. In einem waren sich die Jugendleitern der Ortsgruppen Allersberg, Hilpoltstein, Georgensgmünd, Weißenburg und Schwabach sowie Vertreter der Kreiswasserwacht Südfranken und die KreisjugendleiterInnen am Ende einig: Die Jugend zu fördern und zu fordern sei eine unabdingbare Aufgabe!

