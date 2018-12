Helga Schreeb: "Eingebung lauert überall"

LANDKREIS ROTH - Kurz vor der Jahreswende eröffnete der Kunstverein Spectrum in seiner Galerie in Roth eine Kunstausstellung der Büchenbacher Künstlerin Helga Schreeb. Sie steht unter dem Titel "Erleuchtung/Eingebung". Über 40 Besucherinnen und Besucher – unter ihnen stellvertretender Landrat Walter Schnell sowie die Bürgermeister von Roth und Büchenbach – erschienen zur Vernissage.

Unverwechselbar sei die Handschrift der Künstlerin Helga Schreeb. Sie arbeite detailgenau, gegenständlich und naturverbunden, man erkenne, was man sieht, meinte ihr Ehemann und Laudator Wolfgang Schreeb. © Foto: Robert Unterburger



Die freischaffende Künstlerin zeigt Gemälde in Öl, Acryl und Aquarell, Porträt-Skupturen und Kunstkatzen. "Erleuchtung/Eingebung" sind ihre Inspiration zur neuen Ausstellung. "Eine Erleuchtung oder eine Eingebung lauert überall, zu jedem Zeitpunkt, an jedem beliebigen Ort", sagt die Künstlerin. "Wer einer Erleuchtung folgt oder eine Eingebung hat, der verlässt sich auf eine innere Regung, die man auch als plötzliche Idee oder unerwarteten Einfall bezeichnen kann, im Künstlerischen auch Inspiration genannt."

Jedes ausgestellte Werk hat einen Bezug zum Thema. Sei es ein Bild von den Berghängen Tibets oder eine Dschunke im malaysischen Meer. Beide laden geradezu zu erleuchteten Gedankengängen ein. Sei es ein Scheinwerfer eines kubanischen Oldtimers im Dunkel der Nacht oder auch ein spätes Licht im Rathaus Roth. Sie bieten dem Betrachter an, sich erleuchten und inspirieren zu lassen. Alle Ausstellungsstücke tun dies, man muss sich lediglich auf sie einlassen.

Wolfgang Schreeb konkretisierte in seiner Laudatio diese Aussagen seiner Ehefrau Helga. So seien die Gebirgskämme Tibets eine Gegend, die geradezu prädestiniert zu sein scheint, zu Eingebungen zu gelangen. Ähnlich verhalte es sich mit der Dschunke im Nebel der malaysischen See, mit dem offensiven Orange der Kois und dem späten Licht im Rathaus Roth – alles Motive, die in dieser Ausstellung zu sehen sind.

"Das Thema der Ausstellung ist eine Sache, die Verbindung zur Stadt Roth eine andere", so der Laudator, "das sieht man an mehreren Werken mit Rother Motiven." Helga Schreeb habe auch in früheren Ausstellungen einen inhaltlichen Bezug zu Roth hergestellt, beispielsweise 2006 "50 Jahre Bundeswehr in Roth" und 2010 "Orange in Roth". Unverwechselbar sei die Handschrift der Künstlerin Helga Schreeb. Sie arbeite detailgenau, gegenständlich und naturverbunden, man erkenne, was man sieht.

"Jedes Werk, ganz gleich ob Acryl- oder Ölbilder, ob Aquarelle, Porträt-Skulpturen oder Kunstkatzen, sie alle sollen helfen, einen möglichen Weg zu einer Erleuchtung zu finden, zu einer spontanen Idee und zu einer Erkenntnis zu gelangen", hob der Laudator hervor.

Die Künstlerin Helga R. Schreeb, 1960 in Berlin geboren, wohnt und arbeitet in Büchenbach und ist seit 1991 freischaffende Künstlerin. Neben Gemälden in Öl, Acryl und Aquarell als Schwerpunkt zeigt sie auch eine Reihe ihrer Portrait-Skulpturen. Ihre schon bekannt gewordenen "Kunstkatzen" runden die Ausstellung ab.

Ausstellungen im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz, im Rhein-Main-Gebiet bis hin zum Saarland, aber auch in den USA zeugen von ihrem künstlerischen Können. 2006 nominiert und ausgewählt als Künstlerin der jährlichen Landkreis-Ausstellung auf Burg Abenberg, bewies sie im gleichen Jahr mit einer stattlichen Anzahl von Gemälden, ausgestellt im Schloss Ratibor sowie in der Otto-Lilienthal-Kaserne anlässlich der Feierlichkeiten zu "50 Jahre Bundeswehr in Roth", dass sie sehr wohl auch mit diesem Thema umzugehen weiß. Ausstellungen im Kloster Heidenheim und im Fabrikmuseum in Roth runden das Bild ab.

2010 erregte Helga Schreeb große Aufmerksamkeit mit der vielbeachteten Einzelausstellung "Orange in Roth" in der Rother Kulturfabrik. "Hip-Hip-Orange" in der Residenz in Hilpoltstein war ein weiterer Meilenstein im künstlerischen Werdegang Helga Schreebs. "Orangensgmünd" im Schlösslein Georgensgmünd vollendete die Trilogie. Seit der Eröffnung des neuen NATO-Hauptquartiers in Brüssel 2018 sind zahlreiche Ihrer Kunstwerke dort ausgestellt.

Aus der Strahlkraft ihrer auffallenden, großformatigen Gemälde und ihrer Portraitskulpturen spricht stets die absolute Treue zum Detail. Der Realismus in Helga Schreebs Malerei besticht durch ihre virtuose Wiedergabe der Wirklichkeit.

In ihren farbenfrohen und filigranen Bildern offenbart sich die Faszination unserer fränkischen Heimat ebenso wie die anderer Regionen unserer Erde. Ihre Portrait-Skulpturen vermitteln dem Betrachter zudem das Gefühl der unmittelbaren Nähe des Originals.

ZDie Kunstausstellung "Erleuchtung/Eingebung" in der Spectrum-Galerie in den Rothmühl-Passagen, Willy-Supf-Platz 2, in Roth ist noch bis zum 25. Januar geöffnet, jeweils freitags, 16 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 14 Uhr.

