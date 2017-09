2017 Bundestagswahl Helmut Johach: "Ich begreife mich als Sprachrohr der Sprachlosen"

Dr. Helmut Johach aus Rednitzhembach kandidiert bei der Bundestagswahl am 24. September für "Die Linke" im Wahlkreis Roth - vor 11 Minuten

REDNITZHEMBACH - Wer wird Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren? Und wer die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertreten? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 24. September bei der Bundestagswahl. In einer Serie stellt die Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung die wichtigsten Direktkandidaten im Wahlkreis Roth/Nürnberger Land vor. Berücksichtigt wurden dabei die Vertreter der sechs Parteien, die eine realistische Chance haben, in den Bundestag gewählt zu werden: CSU, SPD, Linke und Grüne, die bereits im Parlament sind, sowie FDP und AfD, die in den Umfragen über der Fünf-Prozent-Hürde liegen. Heute: Dr. Helmut Johach von "Die Linke".

„Der Slogan gefällt mir“, sagt Dr. Helmut Johach. Dem „Weiterso“ stellt er eine linke Alternative gegenüber. In der Sozial-, aber auch in der Außenpolitik. © Foto: Wilhelm



„Der Slogan gefällt mir“, sagt Dr. Helmut Johach. Dem „Weiterso“ stellt er eine linke Alternative gegenüber. In der Sozial-, aber auch in der Außenpolitik. Foto: Foto: Wilhelm



Dr. Helmut Johach ist 75 Jahre alt und wohnt seit 1989 in Rednitzhemnbach. Aufgewachsen ist er in Würselen: wie Martin Schulz. Seinen Doktortitel hat er in Philosophie erworben. Zudem hat der in Tübingen und Frankfurt Soziologie und Pädagogik studiert. Beruflich war er in der Lehrer-Bildung und als Therapeut für junge Suchtkranke tätig. Helmut Johach ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seine politische Heimat war zunächst die SPD. Aus Empörung über Hartz IV wechselte er aber das Parteibuch. Für Johach ist es nach der Bundestagswahl 2013 der zweite Wahlkampf als Direktkandidat. Vor vier Jahren erhielt er 3,6 Prozent der Erst- und die Linke 3,8 Prozent der Zweitstimmen im Wahlkreis. Sein Ziel diesmal: "Mindestens fünf Prozent."

REDNITZHEMBACH — Eines zumindest hat er mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gemeinsam: Während seiner Schulzeit hat er lange in Würselen gelebt. Ob er ihn kennt? "Nein", sagt Dr. Helmut Johach und lächelt. "Ich bin ja doch etwas älter." Schulz ist 61, er selbst 75 Jahre alt. Doch liegen zwischen beiden mehr als die 14 Jahre. "Die SPD", sagt Johach ist mir nicht links genug."Das war früher anders. Johach gehört zur Generation, die in den sechziger Jahren studiert hat. Zunächst katholische Theologie. "Aber dann habe ich mich von der Kirche entfernt." Später Philosophie, Soziologie und Pädagogik in Frankfurt und Tübingen. Zu seinen Professoren gehörte der legendäre Theodor Adorno, einer der führenden Intellektuellen der "68er"-Epoche.

"Diese Zeit hat mich geprägt", blickt Johach zurück. Seinen Doktortitel hat er in Philosophie erworben. Dem Fach ist er treu geblieben. Er gehört zu den Mitbegründern der Erich-Fromm-Gesellschaft. Der Tübinger Philosoph Erich Fromm hat etwa durch sein Buch "Haben oder Sein" auch und gerade auf Jüngere großen Einfluss gehabt.

Politisch zog es ihn in die SPD. "Willy Brandt habe ich verehrt", sagt Helmut Johach. "Aber danach wurde es mit der SPD immer schlimmer." Für ihn der Tiefpunkt: Gerhard Schröders Agenda-Politik. "Ich weiß noch genau, wie ich vor dem Fernseher saß, als Schröder Hartz IV verkündet hat. Da dachte ich: Das kann doch nicht sein, dass ein SPD-Kanzler das sagt. Hartz IV ist bis heute der Hauptstein des Anstoßes." Aus Protest verließ Johach die SPD und schloss sich zunächst der WASG an. Diese Abspaltung der SPD ging später in der Linkspartei auf.

Die Linke sei die einzige Partei, die entschieden Hartz IV und deren "Klima der Kälte" bekämpfe. "Mir hat sehr imponiert, wie Martin Schulz mit dem Slogan der sozialen Gerechtigkeit von der SPD aufs Schild gehoben wurde. Und er fordert ja auch eine längere Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld 1", sagt Johach. "Aber für die Empfänger von Arbeitslosengeld 2 tut er nichts."

Anders die Linke. Mehr Geld statt "Kujonierung" der Hartz IV-Empfänger, das fordert auch Johach. "Wir wollen eine sanktionsfreie Grundsicherung von mindestens 1050 Euro. Niemand sollte weniger haben." Außerdem soll der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro und das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent steigen. "Bei allen Jubelmeldungen über niedrige Arbeitslosenzahlen werden die Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen übersehen", sagt Johach. Für sie sei Altersarmut vorprogrammiert.

Keine Partei außer den Linken kümmere sich um diese Menschen. Viele von ihnen hätten mit der Politik abgeschlossen. Für sie aber wolle er sich einsetzen: "Ich begreife mich als Sprachrohr der Sprachlosen."

Und deshalb spricht er auch unpopuläre Forderung offensiv aus: "Die Linke ist die einzige Partei, die Steuererhöhungen fordert." Aber nicht für alle. Mehr zahlen soll, wer sehr viel hat. "Der Spitzensteuersatz soll wieder auf 53 Prozent steigen. Zudem fordern wir eine Reichensteuer von 60 bis 65 Prozent ab einem Jahreseinkommen von 250 000 Euro und von 75 Prozent ab einer Million." Zudem sei nicht einzusehen, dass Kapitaleinkünfte pauschal mit 25 Prozent statt wie andere Einkommen progressiv besteuert werden. "Dass die Leute, die das betrifft, nicht einverstanden sind, ist klar. Aber es gibt ein zunehmendes Ungleichgewicht. Nicht ohne Grund werden die Reichen immer reicher", betont Johach. Eine Mehrheit dafür hält er zwar für wünschenswert, aber — da ist er ganz offen — momentan für nicht sehr wahrscheinlich. Falsch seien sie deshalb nicht: "Wenn man nichts fordert, bekommt man gar nichts. Und wenn man richtige Forderungen aufgibt, dann ist das moralischer Selbstmord."

GÜNTHER WILHELM