Herbert Eckstein ist Challenge-Fan aus Leidenschaft

Interview mit Landrat Herbert Eckstein zum Kult-Triathlon - vor 1 Stunde

ROTH - Der Landrat des Landkreises Roth, Herbert Eckstein, kennt den Challenge so gut wie wenige andere Zuschauer. Seit seinem Amtsantritt vor 24 Jahren ist er hautnah mit dabei. Wir haben mit ihm einen Blick auf die Entwicklung des Challenge geworfen.

Landrat Herbert Eckstein ist beim Challenge jedes Jahr mit Leib und Seele dabei und läuft auch mal ein Stück bergan mit. © Salvatore Giurdanella



Was vor 34 Jahren als Wettkampf einer kleinen Gruppe Triathlon-Begeisterter anfing, ist heute längst eine Veranstaltung mit Wirkung weit über den Landkreis hinaus. Woher kommt das?

Herbert Eckstein: Tradition kann man nicht kaufen. Die Zuschauer sind mit der Veranstaltung aus kleinen Anfängen heraus groß geworden. Die Begeisterung ist nicht gespielt, sondern echt. Für die Triathleten hat Roth neben Hawaii Kultcharakter, alle Sportler werden angefeuert. Wenn die letzten Finisher einlaufen, werden sie so frenetisch gefeiert wie die Sieger.

Auswärtige Athleten schwärmen oft von der Begeisterung der Zuschauer. Woher kommt das, gerade bei den Franken, denen man doch eher das Gegenteil nachsagt? Was macht den Challenge da besonders?

Eckstein: Man spürt die Symbiose von Helfern und Sportlern. Zwischen den Athleten und den Gastgeberfamilien sind viele Freundschaften entstanden. Alle helfen mit, die Sportler ins Ziel zu tragen oder zu "schreien". Der Challenge wird von den Landkreisbürgern und den Zuschauern als "ihre" Veranstaltung gelebt. Man identifiziert sich mit dieser besonderen Stimmung. Und die Sportler spüren diese Wertschätzung.

Was bringt der Challenge dem Landkreis für sein Image?

Eckstein: Mit dem Challenge hat der Triathlon-Landkreis Roth ein Alleinstellungsmerkmal. Die Veranstaltung ist unser größter Werbeträger. Viele Athleten kommen mit ihren Familien oder Freunden wieder, schauen nach dem Solarer Berg oder der Brezenmeile und entdecken unseren Landkreis.

Finden Sie es gut, dass der Landkreis zu großen Teilen mit dem Challenge verbunden wird, oder verblassen daneben andere Aspekte in der Wahrnehmung?

Eckstein: Ganz im Gegenteil. Durch diese Veranstaltung erleben viele Menschen die Gegend um den Rothsee oder sehen eine Top-Trainingsregion. Durch diese erlebte Herzlichkeit und Weltoffenheit, die besondere Willkommenskultur — nicht nur beim Wettkampf — wird unser Image nachhaltig geprägt.

Gibt es etwas, das Ihnen persönlich am Challenge, der inzwischen die teilnehmerstärkste Triathlon-Veranstaltung weltweit ist, nicht gefällt oder was sie an der Entwicklung der Veranstaltung über die Jahre kritisch sehen?

Eckstein: Ich finde es gut, dass man (fast) auf die alte Laufstrecke zurückgekehrt ist. Ich freue mich auch, dass es der Familie Walchshöfer mit den vielen Helfern noch immer gelingt, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. Alle Beteiligten — von Polizei über Behörden und Hilfsorganisationen — ziehen an einem Strang, um das Flair des Challenge zu bewahren. Die Balance zwischen Staffeln und Einzelstartern gilt es immer auszutarieren.

Was sind Ihre persönlich Highlights auf der Strecke?

Eckstein: Ich mache ja selbst meinen "Helfer"-Triathlon und versuche möglichst viele Stationen zu besuchen. Deshalb habe ich auch noch nie als Landrat den Zieleinlauf der Sieger gesehen. Jedes Stimmungsnest und jede Versorgungsstation hat ein eigenes Flair. Die Radler frühmorgens am Gredinger Kalvarienberg anzufeuern, ist für mich besonders. Da habe ich noch nie gefehlt!

Welches Stimmungsnest lassen Sie am Sonntag nicht aus?

Eckstein: Mir ist immer wichtig, dass auch die Sportler, die sich bis zum Schluss durchkämpfen, angefeuert werden – da bin ich dann in Roth mit dabei.

Viola De Geare Springer-Redakteurin E-Mail