Herrmann eröffnet die geoMesse in Georgensgmünd

200 Aussteller aus der Region präsentieren ihre Leistungsfähigkeit - vor 1 Stunde

GEORGENSGMÜND - An diesem Wochenende findet in Georgensgmünd zum siebten Mal die geoMesse statt. Bei der Gewerbeschau, die alle vier Jahre ausgerichtet wird, präsentieren über 200 Aussteller aus Gmünd und Umgebung ihre Leistungsfähigkeit. Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann eröffnete am Samstagvormittag als Schirmherr die Messe.

Bilderstrecke zum Thema Bastelstunde und Herzdruckmasssage: GeoMesse in Georgensgmünd



