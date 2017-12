Hilpoltstein: 13-Jähriger bei Unfall auf der Heidecker Straße schwer verletzt

Mehrere Autofahrer ignorierten die Unfallstelle - Passanten regelten den Verkehr - vor 16 Minuten

HILPOLTSTEIN - Mehrere Verletzte forderten am Samstag zwei Verkehrsunfälle im südlichen Landkreis Roth.

Auf der Heidecker Straße in Hilpoltstein war am Abend eine 60–jährige Frau aus Hilpoltstein mit ihrem Pkw Richtung stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Bayernstraße übersah sie einen entgegenkommenden Pkw, den eine 18-Jährige aus Heideck steuerte. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen verletzt. Die Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus nach Neumarkt gebracht. Im Fahrzeug der 18-Jährigen waren drei Mitfahrer. Ein 13-jähriger Junge, der sich am Beifahrersitz befand, wurde schwer verletzt ins Südklinikum nach Nürnberg gebracht werden. Die 18-Jährige, und deren Mutter wurden mit dem Rettungsdienst leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Kleinkind im Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von zirka 17 000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 91 74) 4 78 90 bei der Polizei-Dienststelle in Hilpoltstein zu melden.

Wegen der Erstversorgung der Verletzten vor Ort und der Bergung der Fahrzeuge zog sich die Unfallaufnahme über einen längeren Zeitraum hin, weswegen auch die Heidecker Straße zeitweise komplett gesperrt war. Der Verkehr wurde über das Gewerbegebiet "Am Kränzleinsberg" umgeleitet.

Leider seien zahlreiche Verkehrsteilnehmer so unvernünftig gewesen und hätten trotzdem versucht, über die Unfallstelle in die Bayernstraße zu gelangen, obwohl durch die Vielzahl der vor Ort anwesenden Rettungsfahrzeuge deutlich zu erkennen war, dass hier Hilfe geleistet werden musste, heißt es im Polizeibericht.

Lob für Helfer

Da die Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt war, konnten die Ordnungshüter die Verkehrsregelung nicht übernehmen. "Mit großem Lob darf erwähnt werden, dass drei junge Männer und eine Frau sich trotz Eiseskälte um den Verkehr gekümmert haben.

Ein 54-jähriger Nürnberger war mit seinem Wagen auf der A 9 Richtung Berlin unterwegs. Als er einen Bus überholen wollte, der keine Fahrgäste an Bord hatte, geriet sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ab und stieß dabei gegen das Heck des Busses. Das Auto rollte nach dem Zusammenstoß auf den Standstreifen und kam dort zum Stehen.

Bei diesem Unfall wurden der Fahrer, sowie eine 59-jährige Beifahrerin verletzt ins Klinikum Nürnberg-Süd eingeliefert; der Busfahrer blieb unverletzt. Nach diesem Unfall kam es zeitweise zu Staus, wobei ein 50-Jähriger aus Ratingen den letzten stehenden Pkw im Stau zu spät bemerkte und mit seinem Wagen auf dessen Heck auffuhr. Die beiden Insassen des vorderen Pkw wurden bei diesem Zusammenstoß verletzt und ebenfalls ins Klinikum Nürnberg-Süd eingeliefert.

Der Schaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt.

