Hilpoltstein: 14 Mark Beitrag für ein Jahr Musikunterricht

Musikschule feiert 2018 das 50-jährige Bestehen — Revival Konzert in knapp zwei Wochen - vor 48 Minuten

HILPOLTSTEIN - Große Ereignisse werfen ihre Schatten, beziehungsweise ihre Lieder voraus. Im nächsten Jahr wird das 50-jährige Bestehen der Musikschule Hilpoltstein gefeiert, die aus der ehemaligen Singschule hervorging. Eine Fülle von Veranstaltungen steht aus diesem Anlass auf dem Programm.

Adolf Müller, wie man ihn seit Jahrzehnten kennt: mit seinem Akkordeon. Mit diesem Instrument und seit 14 Jahren auch mal wieder am Klavier, begleitete der ehemalige Konrektor der Hilpoltsteiner Grundschule den Gesang früherer Schüler.



Damit am Samstag, 11. November, beim "Revival-Konzert" mit ehemaligen Musikschülerinnen und Musikschülern alles klappt, hatte Adolf Müller zu einer Probe in die Aula der Hilpoltsteiner Grundschule eingeladen. Zusammen mit seinem kürzlich verstorbenen Lehrerkollegen Lorenz Winter hatte dieser mit Beginn des Schuljahres 1968/69 den Unterricht an der Singschule begonnen. Lorenz Winter unterrichtete die Grundschulklassen, Adolf Müller die Hauptschulklassen.

Etwa 30 Ehemalige waren der Einladung in die Grundschulaula gefolgt. In seiner humorvollen Art begrüßte Müller die "lieben Schülerinnen und Schüler", die ja inzwischen g’standne Frauen und Männer geworden sind und deren Kinder er zum Teil schon in der Schule unterrichtet hatte.

"Tag der Abrechnung"

"Heute ist der Tag der Abrechnung gekommen, ich stehe zur Verfügung!", gestand er mit verschmitztem Lächeln. Aber natürlich erntete er, wie so oft in dieser Probe, nur Heiterkeit. Einige erinnerten sich, wie sie als Viertklässlerinnen auf dem Heimweg von der Singschule das Lied "Schneidri, schneidra, schneidrum" gesungen hatten. Zweimal sieben Deutsche Mark pro Jahr hatte der Musikunterricht gekostet. Müller seinerseits erinnerte sich an sein Fahrrad, das eines Tages ohne Ventile dastand – ein Schülerscherz?

1977 fand eines der ersten Konzerte statt. Dabei standen beispielsweise "Horch, was kommt von draußen rein" und "Wo is denn des Gerchla?" auf dem Programm, dazu immer eine Kantate. Eine Sängerin hatte ein Foto aus dem Jahr 1979 mitgebracht, das bei einem gemeinsamen Konzert mit Singschule und Schulchor im Opernhaus Nürnberg entstanden ist.

"Wir müssn’s halt noch einmal versuchen", meinte Müller, bevor er zum "Sortieren" bat, also zum Sortieren nach Stimmlagen. Er hatte 55 Notenblätter zum Verteilen dabei, denn so viele Ehemalige hatte er eigentlich erwartet. Doch er nahm’s mit Humor und verwies auf Dienstag, 7. November, wenn ab 19 Uhr die nächste Probe in der Grundschul-Aula stattfindet. Da haben alle nochmal die Chance dazu zu kommen.

"Übern Weiher nüber"

Adolf Müller griff in die Tasten seines Akkordeons, um mit gekonnter Virtuosität das Volkslied "Übern Weiher nüber" anzustimmen. Das klappte nach all den Jahren noch fast auf Anhieb. "Stark!", freute sich der Chorleiter, "brauch mer gar nimmer üben!" Auch "Leit, Leit, Leitl, müaßts lustig sei" saß noch. Ein Beweis dafür, wie intensiv seinerzeit geübt worden war. Lediglich bei der vierten Strophe mit dem Schubkarrnradl war man sich uneins. Ob man sie besser weglassen sollte, überlegte man.

Häufige Bemerkungen mit dem für Müller typischen trockenen Humor lockerten die Chorprobe auf. So macht Singen Spaß. Aber man wollte auch international sein. Deshalb war nun der "Drunken Sailor" an der Reihe. "An diesem Instrument saß ich schon seit 19 Jahren nicht mehr", erklärte Müller, als er sich an den Flügel setzte, um zu begleiten, was natürlich ebenfalls bestens gelang.

Bei diesen Stimmen und diesem Chorleiter darf man sich auf das Revival Konzert am Samstag, 11. November freuen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule.

MANFRED KLIER