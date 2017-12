Hilpoltstein 2017: "Kuschelkurs" im Stadtrat

HILPOLTSTEIN - Ein ruhiges Jahr in der Hilpoltsteiner Kommunalpolitik? Nach etlichen stürmischen Zeiten war es 2017 mal wieder so weit, traf der Begriff Harmonie tatsächlich auf die Arbeit im Stadtrat zu.

Das Klima in der Hilpoltsteiner Kommunalpolitik hätte besser nicht sein können, getrübt lediglich von einigen Sticheleien aus Meckenhausen, wo man es gerne sähe, wenn die Umfahrung für diesen Ortsteil schon nächstes Jahr für den Verkehr frei gegeben würde. © Foto: Rödel



Keine Ausschreitungen, kein Gezeter, keine gegenseitigen Beschimpfungen wie in der Debatte um die Generalsanierung der Residenz oder – ganz drastisch – in der Diskussion um eine Umgehung für Hilpoltstein: Das Klima hätte besser nicht sein können, getrübt lediglich von einigen Sticheleien aus Meckenhausen, wo man es gerne sähe, wenn die Umfahrung für diesen Ortsteil schon nächstes Jahr für den Verkehr frei gegeben wird.

Eine Umgehung entsteht halt nicht von heute auf morgen. Vielleicht sollte man sich mal in Röttenbach, Untersteinbach oder Aurau umhören, wie lange es hier dauerte, bis überhaupt die Bagger angerückt sind?

Apropos Bauarbeiten: Wer hätte es gedacht? Mittlerweile gibt es eine bequeme Möglichkeit, mit dem Fahrrad von Hilpoltstein zumindest nach Eckersmühlen zu gelangen. Der Radweg, der dereinst in die Kreisstadt Roth führen soll, ist zwar noch nicht komplett fertig, aber der Termin für die Einweihung dieses Streckenabschnittes ist beinahe greifbar. Damit müssen die Bewohner der "Dorotheenhöhe" quasi nur noch aus dem Bett fallen und schon sind sie auf dem Radweg.

Das Neubaugebiet "Dorotheenhöhe" ist der absolute Renner, auch die Grundstücke für den zweiten Bauabschnitt gingen ratzfatz weg. Ein Indiz dafür, dass Hilpoltstein als Wohnort begehrt ist. Allerdings sollte man sich im Stadtrat schon jetzt Gedanken machen, ein neues Wohngebiet auszuweisen. Denn der Run auf die Burgstadt wird anhalten! Vielleicht ist Hilpoltstein in nicht mehr allzu ferner Zeit sogar S-Bahn-Station. Spätestens 2030 – wenn die Trassennutzung der "Gredl" neu vergeben wird – könnte Hilpoltstein eine Direktverbindung nach Nürnberg anbieten. Ulla Dietzel und ihre Mitstreiter tun jedenfalls alles erdenklich Mögliche, dass dieses Projekt realisiert wird.

Für diese Planung kann sich der Rother Stadtrat jedoch wenig erwärmen. Dem Gremium scheint die Verbindung mit der "Gredl" in die Burgstadt und zurück zu genügen. Jedenfalls müssen noch einige Vorleistungen erbracht werden, um den Öffentlichen Nahverkehr auf der Schiene attraktiver zu machen.

Auf eine Verbesserung des ÖPNV setzen auch die Kommunen im südlichen Landkreis Roth. Nicht zuletzt das "Linienbündel Süd", das zum Fahrplanwechsel 2018 an den Start geht. Davon könnten auch die Pendler profitieren, denn (Linien-)Busse sollen künftig regelmäßiger und schneller unterwegs sein.

Die nächsten Millionen vergräbt die Stadt – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ortsteile östlich der Autobahn werden an die zentrale Kläranlage in Hilpoltstein angeschlossen und die Anlage in Meckenhausen erneuert, wo auch ein neues Wohngebiet entsteht.

An Aufgaben fehlt es dem Hilpoltsteiner Stadtrat auch nächstes Jahr bestimmt nicht. Wäre schön, wenn die Atmosphäre ähnlich angenehm wäre, wie in den vergangenen zwölf Monaten!

HARRY RÖDEL