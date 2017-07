Hilpoltstein: Abschied von letzten Babys aus dem 20. Jahrhundert

Direktor Karlheinz Thoma hielt am Gymnasium letzte Rede vor seiner Pensionierung — Notendurchschnitt lag bei 2,25 - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Für Schulleiter Karlheinz Thoma war es die letzte Abiturrede vor seiner Pensionierung, für die 101 Abiturienten des Gymnasiums Hilpoltstein war es der Abschied von ihrer Schulzeit. Nach einem Gottesdienst und einem Sektempfang am Gymnasium Hilpoltstein fand die offizielle Abiturfeier in der Mehrzweckhalle Freystadt statt.

58 Abiturientinnen und 43 Abiturienten erhielten das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, berichtete Direktor Karlheinz Thoma bei der Abifeier am Gymnasium Hilpoltstein. „93 davon, ohne auch nur ein einziges Mal eine Klasse zu wiederholen.“ © Foto: Robert Unterburger



"Vor 14 Jahren hielt ich in unserer alten Aula meine erste Abi-Rede, heute ist es meine letzte", sagte Karlheinz Thoma. "Damals gab es ein neunjähriges Gymnasium, das gibt es ab dem nächsten Jahr wieder." Und damals habe ihm sein Vorgänger Reiner Wagner mitgeteilt, alle Baumaßnahmen seien abgeschlossen. Nun würden die aktuellen Baumaßnahmen hoffentlich in zwei Jahren zu Ende sein.

"Die meisten von euch konnte ich am 15. September 2009 in unserer Aula begrüßen", blickte Thoma zurück, "ihr wart die letzten Babys aus dem 20. Jahrhundert und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Babys und Kleinkinder am schnellsten lernen."

Zwischen 1,1 und 3,4

"58 Abiturientinnen und 43 Abiturienten erhalten das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife", berichtete Thoma, "93 davon, ohne auch nur ein einziges Mal eine Klasse zu wiederholen." Mit einem Notendurchschnitt von 2,25 liege man über dem langjährigen Landesdurchschnitt. 29 der Absolventen hätten im Abiturzeugnis eine Eins vor dem Komma, davon seien acht männlich und 21 weiblich. Die Abiturdurchschnitte lägen zwischen 1,1 und 3,4.

Thoma dankte den Eltern der Abiturienten. Sie hätten ihren Kindern alle Türen für eine erfolgreiche Zukunft geöffnet. Sein Dank galt auch den Lehrern des Gymnasiums für die Begleitung der Abiturienten auf ihrem schulischen Weg, auch in Krisensituationen, sowie bei allen "guten Geistern" des Hauses.

Zahlreiche Abiturienten wurden für herausragende oder besondere Leistungen geehrt. Leana Preißinger aus Hilpoltstein erhielt den Preis des Freundeskreises mit einem Notendurchschnitt von 1,1 bei 816 Punkten. Ferner erhielt sie für exzellente Leistungen im Fach Französisch den Preis des Partnerschaftsausschusses Hilpoltstein-Seilhac.

Der Freundeskreis zeichnete auch Susanne Lewey aus Marquardsholz aus. Sie hatte einen Notendurchschnitt von 1,2 bei 795 Punkten erreicht. Eine weitere Auszeichnung durch den Freundeskreis gab es für Frederic Henning aus Heideck für die hervorragende Note von 1,2 bei 793 Punkten. Zusätzlich erhielt er für seine ausgezeichneten Leistungen in den Naturwissenschaften, Informatik und Mathematik, eine Auszeichnung.

Den Sparkassen-Förderpreis für ihr ausdauerndes und vielseitiges Engagement für ihre Mitschüler bekam Bettina Loy aus Landersdorf. Max Czöppan aus Hofstetten und Enzo Schneck aus Hilpoltstein wurden vom Elternbeirat für soziales Engagement in der Schülermitverwaltung (SMV) geehrt.

Für exzellente Leistungen im Fach Mathematik wurde Kevin Bodammer aus Allersberg von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung ausgezeichnet. Den Bio-Zukunftspreis für besonderen Erfolg im Fach Biologie erhielt Laurin Mühlberg aus Hofstetten.

Leistung belohnt

Von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wurden für sehr gute Leistungen im Abiturfach Physik Philipp Butz aus Hilpoltstein und Markus Hemmeter aus Schwimbach geehrt. Für sehr gute Leistungen im Fach Französisch wurde Lisa-Maria Kroczek aus Freystadt ausgezeichnet.

Magdalena Mederer aus Jahrsdorf wurde als beste Chemie-Abiturientin von der Gesellschaft Deutscher Chemiker geehrt. Außerdem wurde sie ausgezeichnet für das Einspringen und den gekonnten Auftritt bei der Einweihung des neuen Hauses Mendel und für die Durchführung der Ahorn-Pflanzaktion.

Dank für großartige Idee

Ebenso bedankte sich Karlheinz Thoma bei Paulina Urban aus Allersberg für das spontane Einspringen und die tolle Leistung bei der Einweihung sowie bei Laura Mödl aus Hilpoltstein für die großartige Idee bei der Baumpflanzaktion und der Gestaltung einer Turnhallenwand.

Für eine hervorragende Seminararbeit ehrte die Deutsche Stiftung Organspende Sofie Lang aus Jahrsdorf und Emma Regnet aus Allersberg. Vom Deutschen Altphilologenverband wurde Larissa Stark aus Hilpoltstein als beste Latein-Abiturientin ausgezeichnet. Anna Hiebinger aus Hilpoltstein wurde von Notarin Dr. Margit Twehues für besonders gute Leistungen im Fach Wirtschaft und Recht geehrt.

Schulleiter Karlheinz Thoma ehrte auch alle weiteren Abiturientinnen und Abiturienten mit einer Eins vor dem Komma: Benedikt Harrer aus Allersberg, Franziska Haußner aus Heideck, Christina Heindl aus Hilpoltstein, Melissa Janthur aus Allersberg, Julian Karg aus Freystadt, Sophie Krotter aus Hilpoltstein, Mona Langer aus Heideck, Thomas Meyer aus Greding, Theresa Morner aus Heideck, Nina Müller aus Hilpoltstein, Annika Schmauser aus Freystadt, Sofia Schneider aus Hilpoltstein, Lisa Schwarm aus Thalmässing, Theresa Sichermann aus Hilpoltstein, Jasmin Vorlaufer aus Hilpoltstein und Julia Grad aus Freystadt.

"Nun sind für euch 2846 Tage am Gymnasium Hilpoltstein vergangen", wandte sich Karlheinz Thoma zum letzten Mal an die "letzten Babys vom vorigen Jahrhundert".

ROBERT UNTERBURGER