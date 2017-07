Hilpoltstein: Als das Rathaus noch Kornspeicher war

Markantes Gebäude auf dem Marktplatz wurde vor 600 Jahren gebaut — Ausstellung im "Schwarzen Roß" - 17.07.2017 17:19 Uhr

HILPOLTSTEIN - Kornkammer, Markthalle, Feuerwehrhaus, Verwaltungszentrum: Das Hilpoltsteiner Rathaus wurde schon für viele Zwecke genutzt. Nun feiert das Haus seinen 600. Geburtstag. Von der wechselvollen Geschichte erzählt eine Ausstellung im Museum Schwarzes Roß, die am Samstag, 22. Juli, mit Musik und Theater eröffnet wird.

Dr. Annett Haberlah-Pohl und Volkmar Billmaier hängen für die Ausstellung ein Bild des Schrankes auf, der im Jahr 1613 im Rathaus eingebaut wurde und noch immer an der gleichen Stelle steht. © Foto: Beate Windisch



Dr. Annett Haberlah-Pohl und Volkmar Billmaier hängen für die Ausstellung ein Bild des Schrankes auf, der im Jahr 1613 im Rathaus eingebaut wurde und noch immer an der gleichen Stelle steht. Foto: Foto: Beate Windisch



Es war im Jahr 1417, als der bayerische Landesherr Ludwig d. Bärtige in Hilpoltstein, seinem entlegendsten Besitz, ein neues Gebäude bauen ließ. Das Fachwerkhaus sollte vor allem als Kornspeicher dienen und war als Zeichen an die angrenzenden Gegner gedacht, denn "mit einer gut gefüllten Kornkammer kann der Stadt auch eine Belagerung nicht viel anhaben", weiß Dr. Annett Haberlah-Pohl. Die Archivarin im Dienste der Stadt hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv mit der Geschichte des markanten, 600 Jahre alten Gebäudes beschäftigt, hat sowohl im Hilpoltsteiner Archiv als auch in Nürnberg und München geforscht. Die Ergebnisse ihrer Recherchen sind ab Samstag in einer Ausstellung zu sehen.

"Von Bauern, Bäckern, Bürgern und Bürgermeistern" heißt ihr Vortrag zur Ausstellungseröffnung am Samstagabend, denn bevor die Bürgermeister im Haus Einzug hielten, wurden die Räume von ganz anderen Berufsständen genutzt. In den Anfangsjahren zum Beispiel, als im Ober- und Dachgeschoss das Korn lagerte, konnten die Bürger im Erdgeschoss beim Bäcker, Metzger und Krämer einkaufen. Erst als 1473 das Kornhaus an der Burg gebaut wurde, zog im Obergeschoss die Verwaltung ein.

Was genau in welchem Jahrhundert passierte, zeigt die Ausstellung "600 Jahre Rathaus – Das Haus der Bürger erzählt Stadtgeschichte" vom 22. Juli bis 10. September im "Museum Schwarzes Roß". Eröffnet wird die Schau am Samstag, 22. Juli, 19 Uhr, mit einem kleinen Fest im Innenhof vom "Schwarzen Roß". Dann erzählt Dr. Annett Haberlah-Pohl in ihrem Vortrag "Von Bauern, Bäckern, Bürgern und Bürgermeistern". Eine halbe Stunde später, ab 19.30 Uhr, gibt es das Historische Theaterspiel "Das Kälberbrüten" von Hans Sachs sowie einen fürstlichen Glückwunsch, den Autor Manfred Seitz mit "Fürstenglanz" überschrieben hat.

Gegen 20.30 Uhr haben die Gäste die Möglichkeit, sich in der Ausstellung umzuschauen, bevor ab 21 Uhr die Stadtkapelle Hilpoltstein im Biergarten des Museumshofes aufspielt. Interessierte sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung "600 Jahre Rathaus – Das Haus der Bürger erzählt Stadtgeschichte" ist vom 22. Juli bis 10. September zu besichtigen.

BEATE WINDISCH