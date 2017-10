Hilpoltstein: Anja Harrer sowohl Jugend- als auch Bogenkönigin

Königsfeier der privilegierten Feuerschützengesellschaft — Abwärtstrend bei den Teilnehmern hält an - vor 52 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Königsfeier mit der Proklamation der Schützenkönige zählt zu den Höhepunkten im Hilpoltsteiner Schützenjahr. Das Schützenhaus war voll besetzt, als Schützenmeister Robert Landmann und Sportleiter Christoph Strobl die neuen Schützenkönige auszeichneten und jeder Majestät ein kleines Präsent überreichten.

Ihre neuen Schützenkönige kürte die FSG Hilpoltstein bei der Königsfeier. Unser Foto zeigt die Titelträger zusammen mit 2.Bürgermeisterin Ulla Dietzel und Schützenmeister Robert Landmann. © Foto: Robert Unterburger



Ihre neuen Schützenkönige kürte die FSG Hilpoltstein bei der Königsfeier. Unser Foto zeigt die Titelträger zusammen mit 2.Bürgermeisterin Ulla Dietzel und Schützenmeister Robert Landmann. Foto: Foto: Robert Unterburger



Wie im vergangenen Jahr gab es auch heuer einen doppelten Schützenkönig, besser gesagt eine doppelte Schützenkönigin. So wurde Anja Harrer sowohl Jugend- als auch Bogenkönigin. Als weitere Schützenkönige des Königsschießens wurden Tanja Hutzler, Rainer Brickel, Willi Pommer und Daniel Karg geehrt. Nach der Kür der neuen Majestäten zeichnete die FSG auch die Gewinner der weiteren Wettbewerbe aus.

74 Schützen

74 Schützen nahmen am Königsschießen der Königlich privilegierten Feuerschützengesellschaft Hilpoltstein teil. Schützenmeister Robert Landmann bedauerte, dass die Teilnehmerzahl von 79 Schützen im Vorjahr auf 74 Schützen gesunken ist. "Der Abwärtstrend hält an, es werden jedes Jahr weniger Teilnehmer", sagte er, "das ist eine Entwicklung, die man auch in anderen Vereinen sieht".

Nach der Verabschiedung der Vorjahres-Könige Willi Kraußer, Anja Harrer, Tanja Hutzler, Stefan Lutz und Dieter Kobras dankte Robert Landmann ihnen für das Königsessen.

Landmann gab bekannt, dass der Schützenverein in diesem Jahr fünf neue Königsketten für fast 900 Euro anfertigen ließ.

Alle Generationen vertreten

2. Bürgermeisterin Ulla Dietzel überbrachte die Grüße der Stadt Hilpoltstein und des Bürgermeisters Markus Mahl. "Die Königsproklamation ist der Höhepunkt in eurem Schützenjahreskreis", sagte sie, "schade, dass sich der Abwärtstrend beim Königsschießen fortgesetzt hat." Bei der Königsfeier sei "die ganze Schützenfamilie" vor Ort, alle Generationen seien vertreten und das sei erfreulich.

Die Preisverleihung des Königsschießens nahmen Sportleiter Christoph Strobl und Schützenmeister Robert Landmann vor. "Was die Ergebnisse betrifft, werden wir jedes Jahr besser, obwohl wir fünf Teilnehmer weniger hatten als im vergangenen Jahr", freute sich Strobl.

Disziplin Luftgewehr-Meisterserie: 1. Platz: Manuel Wittmann (53,4 Ringe), 2. Platz: Juliane Niedermüller (52,9 Ringe), 3. Platz: Claudia Bosch (52,6 Ringe)

Luftgewehr-Tiefschuss: 1. Platz: Christoph Strobl (5,9 Teiler), 2. Platz: Barbara Strobl (11,9 Teiler), 3. Platz: Juliane Niedsermüller (13,5 Teiler)

Altersscheibe: 1. Platz: Udo Kobras (137,1 Teiler), 2. Platz: Markus Harrer (187,0 Teiler), 3. Platz: Jürgen Bosch (225,6 Teiler)

Seniorenscheibe: 1. Platz: Reinhard Rupp (100,3 Teiler), 2. Platz: Roland Prückel (163,7 Teiler), 3. Platz: Herbert Häupler (193,9 Teiler)

Schülerserie: 1. Platz: Hanna Bosch (49,5 Ringe), 2. Platz: entfällt, 3. Platz: entfällt

Jugendserie: 1. Platz: Anja Harrer (51,2 Ringe), 2. Platz: entfällt, 3. Platz: entfällt

Disziplin Damenserie: 1. Platz: Alisa Bosch (51,9 Ringe), Daniela Hellein (51,9 Ringe), 3. Platz: Claudia Bosch (51,6 Ringe)

Damen-Tiefschuss: 1. Platz: Claudia Bosch (6,6 Teiler), 2. Platz: Alisa Bosch (8,9 Teiler), 3. Platz: Barbara Strobl (34,6 Teiler)

Luftpistole-Meisterserie: 1. Platz: Rainer Leonhardt (51,9 Ringe), 2. Platz: Andreas Lutz (51,8 Ringe), 3. Platz: Stefan Lutz (51,7 Ringe)

Luftpistole-Tiefschuss: 1. Platz: Horst Roedel (25,2 Teiler), 2. Platz: Jörg Tschannerl (53,8 Teiler), 3. Platz: Alexander Engel (62,3 Teiler)

Luftpistole Alters und Senioren: 1. Platz: Horst Roedel (652,8 Teiler), 2. Platz: Johann Eberle (869,0 Teiler), 3. Platz: Rainer Leonhardt (1129,6 Teiler)

Kleinkaliber-Gewehr Serie und Tiefschuss kombiniert: 1. Platz: Willi Kraußer (28,8 Punkte), 2. Platz: Anja Harrer (56,0 Punkte), 3. Platz: Christian Flock (73,2 Punkte)

Sportpistole Kleinkaliber: 1. Platz: Johann Eberle (47 Ringe), 2. Platz: Rainer Leonhardt (47 Ringe), 3. Platz: Stefan Lutz (47 Ringe)

Disziplin Bogen-Jugendserie: 1. Platz: Hanna Bosch (68 Ringe), 2. Platz: Anja Harrer (43 Ringe), 3. Platz: entfällt

Disziplin Bogen-Meisterserie: 1. Platz: Michael Dientenhofer (68 Ringe), 2. Platz: Bernhard Winkler (64 Ringe), 3. Platz: Rainer Brickel (53 Ringe)

Disziplin Strohschießen: 1. Platz: Katrin Köppel (13,2 Teiler), 2. Platz: Roland Prückel (30,5 Teiler), 3. Platz: Claudia Bosch (45,4 Teiler), 4. Platz: Udo Kobras (48,1 Teiler), 5. Platz: Daniel Karg (50,8 Teiler)

Höhepunkt des Königsschießens der FSG Hilpoltstein war die Proklamation der sechs neuen Schützenkönige. Sie erhielten jeweils eine Schützenscheibe überreicht:

Jugendkönig: 1.Platz: Anja Harrer (238,0 Teiler), 2. Platz: Hanna Bosch (292,0 Teiler)

Damen-Königin: 1. Platz: Tanja Hutzler (104,0 Teiler), 2. Platz: Juliane Niedermüller (208,0 Teiler), 3. Platz: Alisa Bosch (244,0 Teiler)

Bogen-König: 1. Platz: Anja Harrer (8,4 cm), 2. Platz: Barbara Strobl (11,0 cm), 3. Platz: Sabine Kühnlein (14,4 cm)

Luftpistolen-König: 1. Platz: Rainer Brickel (182,0 Teiler), 2. Platz: Maxim Konradi (725,0 Teiler), 3. Platz: Dieter Lutz (1039,0 Teiler)

Kleinkaliber-König: 1. Platz: Willi Pommer (193,0 Teiler), 2. Platz: Daniel Karg (1127,0 Teiler), 3. Platz: Anja Harrer (1268,0 Teiler)

Luftgewehr-König: 1. Platz: Daniel Karg (31,0 Teiler), 2. Platz: Roland Prückel (90,0 Teiler), 3. Platz: Fabian Stark (105,0 Teiler)

un