Hilpoltstein: Asyl-Café feiert ersten Geburtstag

"Wir versuchen, hier in Frieden zu leben": Treff im evangelischen Gemeindezentrum - 27.03.2017 17:36 Uhr

HILPOLTSTEIN - Allein durch seine Anwesenheit demonstrierte Bürgermeister Markus Mahl, wie sehr er die Arbeit des Asyl-Cafés schätzt, das sich vor einem Jahr gründete. Heinrich Paul zeigte in einer beeindruckenden Präsentation viele schöne Momente des Kennenlernens und Zusammenseins Hilpoltsteiner Bürger mit Flüchtlingen.

Bei der Feier zum einjährigen Bestehen des Hilpoltsteiner Asyl-Cafés im evangelischen Gemeindezentrum durften natürlich leckere Speisen nicht fehlen. © Foto: Arno Heider



Pfarrerin Verena Fries sah einen überfüllten Saal im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche. "Nicht immer war es so voll", freute sie sich und fügte hinzu: "Im Sommer war es nicht so toll." Doch zum "Einjährigen" wollten viele dabei sein, die von Anfang an dabei waren. Fries dankte diesen Menschen, die meist im gehobeneren Alter sind.

Einerseits sei es schön, wenn sich ältere Semester um junge Menschen kümmern, andererseits wäre es schön, wenn mehr junge deutsche Familien mit Kindern Kontakte zu jungen Flüchtlingsfamilien mit Kindern suchen würden, sagte die Pfarrerin später.

Seinen Besuchern oder Freunden Frieden zu wünschen, sei in vielen Staaten Tradition, erklärte Verena Fries und ließ den Satz "Friede sei mit Dir" in die Sprachen übersetzen, die in den Herkunftsländern der Gäste des Asylcafés gesprochen werden. "Wir versuchen, hier in Frieden zu leben", dankte die Pfarrerin allen Unterstützern: dem Team des Asylcafés, dem Helferkreis, der Politik mit Bürgermeister und Stadtrat, den Kindertagesstätten und Schulen sowie allen Frauen und Männern, die sich im Hintergrund für die Flüchtlinge engagieren.

Von einem "mittlerweile gut funktionierenden Netzwerk" spricht Verena Fries, denn die Betreuungsaufgaben hätten sich verändert. Sie bezeichnet das Asylcafé auch als Anlaufstelle für Einheimische, die Kontakt zu Flüchtlingen herstellen wollen, die sich für das Schicksal der Asylbewerber interessieren.

ARNO HEIDER