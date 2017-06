Hilpoltstein: Aus Angst vor Dieben versteckt?

HILPOLTSTEIN - Die Geschichte mit der verschwundenen und auf wundersame Art wieder aufgetauchten technischen Ausstattung der Hilpoltsteiner Burgspieler bleibt ominös.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich auf den Presseartikel von vergangener Woche zum Einbruch in den Lagerraum der Burgspieler in der Dorothea-Maria-Straße ein 45-Jähriger bei der Stadt Hilpoltstein gemeldet und behauptet, die Sachen in Verwahrung genommen zu haben.

Er erklärte, dass die Tür zum Lagerraum der Burgspieler offen gewesen sei. Daraufhin habe er die Geräte in einem anderen Raum eingeschlossen.

hiz