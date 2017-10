Hilpoltstein begeistert sich für "Headis"

Die Trendsportart ist Thema eines P-Seminars am Gymnasium

HILPOLTSTEIN - Tischtennis ohne Schläger – dafür buchstäblich mit "Köpfchen", das sieht man nicht alle Tage. Diese etwas ungewöhnliche Bewegungsart bekannter zu machen, haben sich Schülerinnen und Schüler eines P-Seminars am Hilpoltsteiner Gymnasium vorgenommen und veranstalteten kürzlich in der Stadthalle ein Turnier in dieser jungen Trendsportart.

Fehlt hier nicht etwas? Wo ist denn der Tischtennisschläger? Dieser wird bei „Headis“ jedoch nicht benötigt. Bei dieser Fun-Sportart braucht man Köpfchen, um den 100 Gramm schweren speziellen Gummiball (50 cm Umfang) übers Netz zu spielen. Zu sehen beim Wettbewerb in der Stadthalle Hilpoltstein. Foto: Tobias Tschapka



Acht der 15 Seminaristen widmeten sich der Sportart mit Namen "Headis", sieben Schülerinnen und Schüler haben sich für eine "spielbare" Variante der Fantasie-Sportart "Quidditch"- entschieden, das rasante Mannschaftsspiel auf — im Original — fliegenden Besen, welches die Buch- und Filmreihe über den Zauberlehrling Harry Potter international bekannt gemacht hat.

Beim "Headis" kommt man hingegen ganz ohne Magie aus, stattdessen ist Geschicklichkeit gefragt, wenn man den 100 Gramm schweren speziellen Gummiball mit 50 cm Umfang mit dem Kopf über die Tischtennisplatte spielt.

Tore waren belegt

Erfunden wurde diese Fun-Sportart während der Fußball-WM 2006 in Deutschland von dem damaligen Saarbrücker Sportstudenten René Wegner. Da zu dieser Zeit in den Freibädern die Fußballtore von Fußballfans in Beschlag genommen worden waren, köpfte er zusammen mit seinen Freunden den Ball stattdessen über eine Tischtennisplatte. Seither ist viel passiert. Inzwischen spielen einige Fußballvereine "Headis" zum Aufwärmen oder zum Verbessern der Kopfballtechnik, und sogar Welt- und Europameisterschaften werden inzwischen jährlich ausgetragen.

Die Idee, "Headis" zum Thema ihres P-Seminars zu machen, hatten die Schüler Moritz Krug und Timo Kroczek. Zuvor schon hatte man andere Trend- und Funsportarten wie "Stand-Up-Paddling" (SUP) auf dem Rothsee ausprobiert, aber letztendlich entschied sich eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler des P-Seminars "Trendsportarten" für die Umsetzung von "Headis".

Beim Turnier in der Stadthalle traten zwölf Gymnasiasten (und auch einige Sportlehrer) im K.-o.-System gegeneinander an. Die Seminaristen fungierten als Schiedsrichter. Alle Beteiligten hatten eine Menge Spaß – und zu gewinnen gab es für die Sieger am Ende auch etwas: Eisgutscheine für eine Hilpoltsteiner Eisdiele, die jedoch vermutlich erst im kommenden Frühjahr eingetauscht werden.

