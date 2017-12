Hilpoltstein: Bilanz der kommunalen Vekehrsüberwachung

HILPOLTSTEIN - Der Hilpoltsteiner Stadtrat zeigte sich in der jüngsten Sitzung mit der Arbeit der kommunalen Verkehrsüberwacher von der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft zufrieden. Im Vergleich zum vergangenen Jahr habe es heuer weniger Parksünder gegeben, erklärte Reimund Steckermeier. Auch seien bis dato weniger Autofahrer in die Radarfallen gerauscht als erwartet.

In der gesamten Hilpoltsteiner Altstadt gilt Tempo 20, so natürlich auch in der Zwingerstraße, in der so mancher schon in die Radarfalle gefahren ist. Für FW-Fraktionssprecher Greiner ist diese Geschwindigkeit „schwer zu halten“. Foto: Harry Rödel © Harry Rödel



Im Zeitraum Januar bis Oktober 2017 habe es in punkto Parkraumüberwachung 958 Verwarnungen gegeben. Dies sei ein Durchschnittswert von 96 pro Monat. Zum Vergleich: 2016 habe der monatliche Durchschnitt 138 betragen.

In punkto Geschwindigkeitsüberwachung seien 1852 Verwarnungen ausgesprochen und 81 Bußgelder erlassen worden. Messbereiche seien unter anderem die Zwingerstraße und die Albrecht-Dürer-Straße gewesen. In der Zwingerstraße habe es bei sieben Messungen 813 Überschreitungen mit Verwarnung oder Bußgeld gegeben. Fazit: Messungen im Frühjahr, so Steckermeier, hätten sehr hohe Werte ergeben. Bei den jüngsten Messungen seien es deutlich weniger Temposünder gewesen. In der Albrecht-Dürer-Straße seien 198 Verkehrssünder erwischt worden und mussten Verwarnungen oder Bußgeld in Kauf nehmen. Trotz allem seien hier Höchstgeschwindigkeit und Verstöße rückläufig, erklärte Steckermeier. So hätten in der Albrecht-Dürer-Straße die Radarfallen Wirkung gezeigt. Viele Autofahrer blieben bei den erlaubten 30 Stundenkilometern bei Tempo 30.

Keine goldene Nase

Durch die Bußgelder verblieben bei der Stadt vergangenes Jahr 4400 Euro für Verstöße im ruhenden und gut 12 000 Euro im fließenden Verkehr. Alles natürlich unter Abzug aller Leistungen der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft. Zudem müsse man von diesen Beträgen noch die Aufwendungen in der Verwaltung berücksichtigen. "Eine goldene Nase verdienen wir uns damit nicht", erklärte Bürgermeister Markus Mahl gestern bei einem Pressetermin.

Dem Fraktionssprecher der Freien Wähler (FW), Michael Greiner, stieß der Messbereich Zwingerstraße sauer auf. Wie in der gesamten Altstadt ist hier die Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer begrenzt. "Tempo 20 ist schwer zu halten", meinte er und forderte dazu auf, sich auf "wirkliche Gefahrenstellen" zu konzentrieren.

Schneller als erlaubt

Wie Bürgermeister Mahl erwiderte, sei dies der "Hauptschulweg der Grundschüler", weswegen man hier auf gar keinen Fall aufs Blitzen verzichten werde. Zudem seien die meisten Autofahrer hier schneller als erlaubt unterwegs.

In Meckenhausen wurden dieses Jahr bei zwei Messungen 21 Autofahrer erwischt, weil sie zu schnell unterwegs gewesen waren, berichtet Steckermeier. Im vergangenen Jahr seien es – bei ebenfalls zwei Messungen — 29 Temposünder gewesen.

Der Stadtrat einigte sich darauf, hinsichtlich der kommunalen Verkehrsüberwachung den Vertrag mit der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft um ein weiteres Jahr zu verlängern.

