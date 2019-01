Hilpoltstein: Bis der richtige Augenblick kommt

HILPOLTSTEIN - Mit "Blickfang" ist die Jahresausstellung der Fotofreunde Hilpoltstein überschrieben, die am Freitagabend in der Residenz eröffnet wurde.

Die „Fotofreunde HIP“ und ihre Gäste bieten mit ihrer aktuellen Jahresausstellung in der Hilpoltsteiner Residenz ein interessantes und breites Spektrum an Motiven. © Foto: Klier



Bürgermeister Markus Mahl freute sich über die große Resonanz, die diese Veranstaltung gefunden hatte. In der Tat drängten sich viele Besucher in den Räumen der Residenz. Eigentlich sei Fotografieren inzwischen ja per Smartphone ganz einfach geworden; "aber das hier ist etwas ganz Anderes." Es gelte, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um einen Blickfang festzuhalten.

Zu Beginn seiner durchaus humorvollen Laudatio begrüßte Gerd Fackelmeyer neben vielen anderen auch Petra Winterstein und ihre Mitarbeiterin Cordula Doßler. Die Fotofreunde HIP sind ein Arbeitskreis der Volkshochschule.

Fackelmeyer dankte den Fotofreunden für die monatelange Vorbereitung der Ausstellung. Zudem sei die Anfertigung der Vergrößerungen mit erheblichen Kosten verbunden gewesen, die aus eigener Tasche zu bezahlen waren. Er würdigte außerdem den beiden Kuratorinnen Gabriele Breuer und Justine Netter für ihre Arbeit. "Wir Fotografen lassen ständig unsere Blicke schweifen und plötzlich bleibt unser Blick an etwas hängen. Solche Blickfänge halten wir in Fotografien fest," führte Fackelmeyer weiter aus.

Er wies auf die ausliegende Mappe mit den Steckbriefen der Fotografinnen und Fotografen hin, sowie auf die Finissage am Sonntag, 31. März 2019, bei der eine Multivisionsschau von Heike Liedtke über Nord-Skandinavien gezeigt werden wird.

Außerdem liegen Stimmzettel auf, mit denen man unter den ausgestellten Bildern seinen Favoriten wählen kann. Mit Glück kann man dabei sein Lieblingsfoto gewinnen. Zu den Treffen der Fotofreunde ist "jeder jederzeit herzlich willkommen", so Fackelmeyer (Infos unter fotofreunde-hip.com).

Fackelmeyer dankte dem scheidenden Vorsitzenden Heinz Ripka, der vor Jahren diese Vereinigung "zusammengetrommelt" hatte, immer ein Vordenker und "immer da" gewesen sei. Jetzt habe man die Leitung in jüngere Hände übergeben. Bernhard Bergauer ist nun der Vorsitzende der Fotofreunde, sein Stellvertreter ist Gerd Fackelmeyer. Mit Geschenken und Lobesworten wurde Heinz Ripka für sein Engagement herzlich gedankt.

Aussagekräftiger als Worte

Petra Winterstein, die seit knapp einem Jahr die Volkshochschule leitet, führte in die Ausstellung ein: "Die Fotografie", so stellte sie fest, "macht sichtbar, was oft nicht gesehen wird." Fotografieren sei ein meditativer Vorgang. Ein Foto sage oft mehr als tausend Worte. Mit den Fotofreunden habe man seitens der vhs nur gute Erfahrungen gemacht.

18 Fotokünstler sind bei der Ausstellung mit jeweils bis zu fünf Werken vertreten, sodass die stattliche Zahl von 87 Exponaten die Blicke auf sich zieht. In alphabetischer Reihenfolge hier die Namen der Fotokünstler:

Bernhard Bergauer, Verena Denk, Klaus Endres, Gerd Fackelmeyer, Andrea Fellner, Jutta Hanika, Herbert Hrubesch, Elke Hußenöder, Markus Keck, Jörg Klimczak, Jürgen Krach, Daniela Lerzer, Heike Liedtke, Erich Markard, Franz Netter, Joachim Nowak, Jürgen Rebok und Heinz Ripka.

Da gibt es den Blick in das Tigerauge ebenso wie in das eines Insekts. Aktfotografien sind ein weiterer Blickfang. Raffinierte Spiegelungen aus der Lagunenstadt Venedig fallen ins Auge. Auch die unmittelbare Umgebung ist künstlerisch in Szene gesetzt, ebenso die gekonnt dargestellte Treppe hinter der Residenz. Mit etwas Phantasie erkennt man in einem Baumpilz eine lauernd starrende Urechse. Für die phantastische Inszenierung eines Säulengangs wurden rund 200 Ebenen in einem Bildbearbeitungsprogramm zusammengefügt. Die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen.

Die Jahresausstellung Blickfang ist bis Sonntag 31. März, in der Residenz zu sehen. Sie ist montags bis donnerstags von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, freitags von 09.00 bis 13.00 Uhr und sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr.

