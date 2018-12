Hilpoltstein: Christkind war wie immer der große Star

Weihnachtsmarkt lockte mit attraktiven Angeboten — Engelchen im "Sternenpostamt" — Adventsfenster geöffnet

HILPOLTSTEIN - Bürgermeister Markus Mahl eröffnete unter Trommelwirbeln der Trommlerjugend, die sich musikalische Verstärkung von der Formation "Weihnachtselche" geholt hatte, den Hilpoltsteiner Weihnachtsmarkt.

Auf der Bühne vor Rathaus II sorgten die Kleinen für weihnachtliche Stimmung. Nicht nur während dieser Auftritte war der Marktplatz gut gefüllt. Schade, dass gestern das Wetter nicht so mitspielte und den Weihnachtsmarkt teilweise richtig verregnete.



Für Alt und Jung war wieder jede Menge geboten. Die Kinder hatten zum Beispiel viel Spaß beim Stück "Kasperl und der Schneekönig" der Hilpoltsteiner "Spielkiste" in der Residenz. Das erwachsene Publikum zog hingegen an gleicher Stelle eher die Jahresausstellung des KUNST.TREFF HIP an. Die Krippenausstellung des Hilpoltsteiner Krippenvereins im Foyer der Residenz begeisterte gleichermaßen alle Besucher. Vor der Residenz saßen zwei Engelchen in ihrem "Sternenpostamt", wo die Kinder ihre Wünsche aufschreiben und an den Weihnachtsbaum hängen konnten. Allerdings nur mit ihrem Vornamen versehen – aus Datenschutzgründen.

Nicht weit entfernt, im Hof des Gasthauses "Schwarzen Roß", wo der Weihnachtsflohmarkt des Arbeitskreis "Kultur und Tourismus" seine Waren anbot, war auch die "lebende Krippe" des Faberhofs zu finden, wo im Rahmen der Hirtenweihnacht Geschichten gelauscht und Schafe gestreichelt werden konnten.

Natürlich war auch auf der Bühne so einiges geboten. Am Samstag führte Hilpoltsteins 3. Bürgermeister Josef Lerzer durch das Programm, am Sonntag, an dem das Wetter nicht so richtig mitspielte, Stadträtin Monika Stanzel. Musik und Tanz erfreute die vielen Besucher, die immer ihre Fotohandys zückten, wenn diese ihren Nachwuchs auf der Bühne erspähten.

Der absolute Höhepunkt am Samstag war für die Kinder das Christkind, dem die Mädchen und Buben Wunschzettel mitgeben konnten. Gestern folgte Höhepunkt Nummer zwei: Der Auftritt des Nikolaus. © Fotos:Tobias Tschapka



Unter anderem präsentierten die Mädchen und Buben des LBV-Kindergarten "Arche Noah" einen Lichtertanz mit Kerzen, die Schutzengel-Kindergartenkinder tanzten mit Nikolausmützen im Kreis, und am späteren Abend spielte die VHS-Gitarrengruppe von Peter Knaupp weihnachtliche Lieder.

Höhepunkt war natürlich wieder der Auftritt des Hilpoltsteiner Christkinds, in dessen Rolle zum zweiten Mal die Verwaltungsfachangestellte der Stadt, Nicole Stadlbauer, schlüpfte. Musikalisch angekündigt wurde die Himmelsbotin, die sich zunächst an einem Fenster im ersten Stock des Rathauses zeigte, um dort den Hilpoltsteiner Prolog zu halten, umrahmt von der Blaskapelle Jahrsdorf.

Anschließend bahnte es sich zusammen mit zwei Engelchen einen Weg auf die Bühne, um allen Kindern ein kleines Geschenk zu überreichen und Wunschzettel entgegen zu nehmen. Dieses Mal war das Gedränge noch stärker als in den vergangenen Jahren, denn die vielköpfige Blaskapelle blieb auf der Bühne stehen, um den himmlischen Auftritt unter anderem mit dem Lied "Feliz Navidad" zu untermalen, sodass für das Christkind und seine vielen kleinen Fans praktisch nur Platz auf der Bühnentreppe blieb.

Inzwischen war es dunkel geworden auf dem Marktplatz, und die unzähligen Lichter verbreiteten ihren warmen Schein. Ein Licht war dann aber doch ein ganz besonderes. Am Samstag öffnete die Stadt Hilpoltstein in Person von Bürgermeister Markus Mahl am Rathaus das erste "Adventsfenster". Heuer hatten die Kinder der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) des Auhofs die Tür mit Weihnachtsbäumen gestaltet.

In der Residenz hatten die Hilpoltsteiner Krippenfreunde ihre selbst gebauten Exponate ausgestellt, die die Besucher entsprechend würdigten.



"Bäume spielen zu Weihnachten eine ganz zentrale Rolle", so Bürgermeister Markus Mahl, der zusammen mit Gemeindereferentin Ulrike Seitz, die Pfarrer Gerner vertrat (der in der Kirche gerade Messe feierte), das Adventsfenster öffnete und das Licht ins Rathaus trug. "Lasst uns aber das ganze Jahr über die Bäume schützen, damit auch künftige Generationen in dieser schönen Schöpfung leben können", schlug Mahl den Bogen zum Klimaschutz, während das Instrumentalensemble der Realschule die feierliche Zeremonie musikalisch begleitete, unter anderem mit einem Lied, was wohl jedes Kind mitsingen konnte: "In der Weihnachtsbäckerei…".

TOBIAS TSCHAPKA