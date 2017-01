Hilpoltstein: Die Silvesternacht war laut, aber ruhig

Die Burgstadt begrüßte das neue Jahr - vor 2 Stunden

HILPOLTSTEIN - In Hilpoltstein wurde ausgelassen, aber friedlich gefeiert. Die Hilpoltsteiner Polizei vermeldete jedenfalls eine relativ ruhige Silvesternacht.

Mit einem bunten Feuerwerk haben die Hilpoltsteiner das neue Jahr begrüßt. © Foto: Bernhard Bergauer



Mit einem bunten Feuerwerk haben die Hilpoltsteiner das neue Jahr begrüßt. Foto: Foto: Bernhard Bergauer



In einem Fall mussten die Beamten einen Verstoß gegen das Waffengesetz aufnehmen. Hier wurde in Hilpoltstein verbotenerweise eine Schreckschuss-Waffe benutzt, allerdings ohne irgendwelche Folgen für andere. Außerdem wurde zwischen Stauf und Schwimbach ein Betrunkener hilflos aufgefunden. Und in Alfershausen wurden die Beamten zu einer Rangelei gerufen, bei der aber auch nichts weiter passiert war.

Nicht zuletzt gab es laut Polizeibericht mehrere Beschwerden über Ruhestörungen durch die zugegeben immer etwas laute Silversterböllerei. Insgesamt aber, so die Einschätzung der Hilpoltsteiner Polizei, sei die Silvesternacht ruhig verlaufen.