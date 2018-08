Hilpoltstein: "Die Wasserspiele sind eröffnet"

Im Stadtweiher der Burgstadt ist der Springbrunnen mit bis zu zehn Meter hohen Fontänen eine Attraktion - vor 56 Minuten

HILPOLTSTEIN - "Wasser marsch!", hieß es am Freitagvormittag am Hilpoltsteiner Stadtweiher, als Bianka Luft, die diesjährige Pfalzgräfin, den Schalter für den neuen Springbrunnen umlegte. Sogleich schoss eine zehn Meter hohe Fontäne in den blauen Himmel, begleitet von sieben Meter hohen seitlichen Fontänen. Insgesamt sind es 19 Düsen, die eine Pumpe mit drei Kilowatt Leistung mit Wasser versorgt.

Seit Freitag früh ist Hilpoltstein um eine Attraktion reicher. Auf dem Stadtweiher schießen in der Nähe des Jahrsdorfer Hauses stundenweise Fontänen in die Höhe. © Foto: Manfred Klier



Der Hilpoltsteiner Helmut Reiter wollte einen eigenen Beitrag zur Aktion "Kunst im öffentlichen Raum" leisten und finanzierte die technische Ausstattung in einem fünfstelligen Kostenbereich. "Das wird sicher eine Attraktion für Hilpoltstein werden!", hatte er sich gedacht. Die Stadt steuerte den elektrischen Anschluss bei.

"Die Wasserspiele sind eröffnet!", verkündete Bürgermeister Markus Mahl. Er bedankte sich bei den Initiatoren, allen voran natürlich bei Helmut Reiter. Trotz anfänglicher Bedenken aus den Reihen der Anwohner, werde dieser Brunnen sicher bald als eine Bereicherung für die Stadt Hilpoltstein angenommen werden. Etliche Interessierte waren bei der Eröffnungszeremonie, darunter die Burgfestchefin Barbara Billmaier, die "Hofdame" Ruth Pfaller und die am Bau Beteiligten. Zusammen mit dem Jahrsdorfer Haus im Hintergrund, das sich im Wasser spiegelt, ist ein reizvolles Motiv entstanden. Mitarbeiter des Bauhofs hatten die Sicht freigeschnitten und auch die Kabel verlegt.

Maßgeblich an der Organisation war Dieter Popp beteiligt. Zusammen mit dem Technischen Hilfswerk hatte er einen günstigen Standort für den Brunnen getestet. Stefan Schneider und Robert Herzog, zwei Mitarbeiter der Kläranlage, waren dann in die Fluten gestiegen, um die Installation vorzunehmen. Wie Stadtbaumeister Thomas Stark berichtete, ist der Düsenteller mit drei Seilen im Boden verankert. Ein Saugrohr mit Filter führt in die Tiefe. Immerhin ist der Stadtweiher an dieser Stelle bis zu 1,60 Meter tief. Vor Winterbeginn muss die Anlage eingeholt und an einem frostsicheren Ort gelagert werden. Zunächst werde das Wasser täglich von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr hochschießen. Scherzhaft hatte man auch einmal an das Aufstellen eines Münzautomaten gedacht.

MANFRED KLIER