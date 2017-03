Hilpoltstein: Diebe waren scharf auf Zigaretten

Unbekannte sind in Geschäft am Altstadtring eingebrochen - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Auf Zigaretten abgesehen hatten es Diebe, die in der Nacht auf Samstag in ein Kaufhaus am Altstadtring in Hilpoltstein eingebrochen waren.

Die Täter gelangten über die Rückseite des Gebäudes in das Geschäft und entwendeten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Trotz Hinzuziehung mehrerer Polizeistreifen konnten die Täter vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei daher um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, möchte sich mit der Polizeiinspektion Hilpoltstein, Telefon (0 91 74) 4 78 90, in Verbindung setzen.

