Hilpoltstein: Ein Hoch auf die neue Burggräfin!

Gudrun Reichard wird beim Burgfest-Kränzchen in Hilpoltstein stürmisch gefeiert - vor 54 Minuten

HILPOLTSTEIN - Diesmal beweisen Barbara Billmaier und Josef Lerzer Nerven aus Stahl: Beim Kränzchen im Vorfeld des 90. Hilpoltsteiner Burgfestes schreiten dessen Ausschussvorsitzende und dessen Bürgermeister bei ihrer Runde durch die Stadthalle gleich zu Beginn in Richtung Gudrun Reichard. Die richtige Fährte bewusst falsch gelegt. Denn so schnell lüftet das Duo das Geheimnis um die Jubiläumsdarstellerin der Pfalzgräfin in aller Regel nicht.

Begleitet vom Burgfestbürgermeister Josef Lerzer und der Burgfestausschuss-Vorsitzenden Barbara Billmaier (re.) genoss die neue Burggräfin Gudrun Reichard den Zug durch die jubelnde Menge. © Foto: Jürgen Leykamm



Erst nach weiteren Drehungen heißt es: "Vivat – Sie lebe hoch!" Die 76. Dorothea Maria der Stadt ist offenbart. Gudrun Reichard winkt gleich gekonnt in die Runde, aus der ihr die Herzen sofort zufliegen. Sekundenlang liegen sich Billmaier und die neue Regentin in den Armen. "Ich freue mich total!", sagt sie kurz darauf, als sie ihre Fassung wiedergefunden hat. In der Öffentlichkeit zu stehen ist sie aber gewohnt: Als Kassenführerin des Obst- und Gartenbauvereins, aber erst recht als langjährige Burgspielerin.

Theatergruppe und Verein können nun beide stolz verkünden: "Wir sind Gräfin!" So sagt es die Ausschussvorsitzende, bevor sie mit weiteren Honoratioren das Sektglas zu Ehren der "durchlauchtigsten Majestät" erklingen lässt. "Ich bin froh, dass es jetzt raus ist", zeigt sich die 50-Jährige bei ihrer Antrittsrede selbst darüber erleichtert, dass sie nun das jährlich größte Geheimnis der Stadt nicht mehr länger hüten muss.

Der Anruf Billmaiers im Mai habe sie inmitten der tobenden Kinder ereilt, blickt Reichard zurück. Diese Herausforderung hat sie genauso gemeistert wie die schwierige Doppelfunktion: Beim Burgspiel springt Anette Ehrenfried dann für sie ein, wenn die Gräfin unabkömmlich ist. Dass ist sie auch beim ersten Walzer in ihrer hoheitlichen Rolle, den sie nach alter Sitte mit dem Burgfestbürgermeister tanzen darf. Für Josef Lerzer ist Reichard bereits die siebte Gräfin.

Mit Vorgängerin in einer Klasse

Für den tatsächlichen Rathauschef Markus Mahl ist es bereits die zehnte Hoheit, der er die Regentschaft für die fünfte Jahreszeit in Hilpoltstein übertragen darf. Mit ihrer Vorgängerin Pia Liebald ist Gudrun Reichard ebenso bestens bekannt – sie waren schon in der Grundschule in einer Klasse. Apropos: Zum diesjährigen Fest wird es einen neuen "Lehrer" geben: David Matheisl heißt er und übt diesen Beruf auch im tatsächlichen Leben aus. Genauso wie sein Vorgänger Ludwig Bengl, der das Amt heuer nach fast 25 Jahren abgibt. Ihr dickes Lob bekommt die gesamte Burgfestfamilie für ihren "Enthusiasmus und ihre Herzlichkeit", so Billmaier.

Einige gilt es aber dann doch besonders hervorzuheben. Zum Beispiel die Jubiläumsgräfin von 2006 (400 Jahre Einzug von Dorothea Maria), Edeltraud Stadler. Mit weiteren ehemaligen Hoheiten zeichnet sie auch diesmal für die Dekoration verantwortlich. Blumengeschenke gibt es für Rita Kraus und Anneliese Lehner als verdiente Damen der Kleiderkammer sowie deren Chefin Petra Tratz. Auch die Organisatoren der diesjährigen Historischen Reise werden mit Geschenken bedacht: Ralf Gnatzy (Fanfarenbläser), Bernhard Luft (Burgfesttrommler), Jürgen Flierl (Feuerwehr) und Josef Walter (THW) dürfen sich ein Erinnerungs-T-Shirt überstreifen und weitere Exemplare für ihre Mitstreiter mitnehmen.

Letztgenannte Hilfsorganisation stellt übrigens beim Burgfest 2017 seit 50 Jahren die Landsknechte und ist in vielfältiger Funktion aktiv. Ehrenbürger Dieter Popp leistete schon damals die entsprechende Überzeugungsarbeit. Gemeinsam mit dem heutigen Ortsbeauftragten Werner Hentschel darf er beim Kränzchen "bierige Geschenke" entgegennehmen – aus den Händen der Pyraser Brauereichefin Marlies Bernreuther persönlich.

Nicht vergessen wird die scheidende Gräfin Pia Liebald. Sie und ihr "wieder zum Leben erweckter" Ehemann Peter können sich ebenso ein T-Shirt überziehen, dass an die Historische Reise erinnert. Die Ex-Dorothea-Maria habe ihr Amt "begeisterungsfähig und mit offenem Herzen ausgefüllt" und sei eine würdige Botschafterin der Stadt gewesen, sind beide Bürgermeister sowie die Ausschusschefin voll des Lobes. Liebald selbst ist voll des Dankes für die Unterstützung ihrer ehemaligen Untertanen. "Es wäre eine Sünde gewesen, dieses Amt nicht anzunehmen", wie sie betont. Sie hoffe auf künftig immer volle Stadtsäckel, damit weiterhin Burgfest in Hilpoltstein gefeiert werden könne.

JÜRGEN LEYKAMM