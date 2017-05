Hilpoltstein: Filigrane Kunstwerke aus buntem Papier

Die Origami-Bastelaktion im Jugendtreff Hilpoltstein stimmte auf die AnimaHip am 10. Juni ein - vor 1 Stunde

HILPOLSTEIN - Ein Stückchen Japan in Hilpoltstein: Die AnimaHip bringt am Samstag, 10. Juni, die japanische Kultur direkt vor die Haustür. Als Einstimmung gab es im Hilpoltsteiner Jugendtreff erstmals eine Origami-Bastelaktion.

Wie faltet man einen Kranich? Die Origami-Bastelaktion im Jugendtreff stimmte schon mal auf die AnimaHip im Juni ein. © Foto: Tobias Tschapka



Bianca Knorz und Karina Lai, die jeden letzten Samstag im Monat im Jugendtreff ihren Manga-Treff abhalten, hatten dazu eingeladen, bunte quadratische Papiere mit japanischer Falttechnik in Kraniche, Engelfische oder Seerosen zu verwandeln. Nicht nur die Kinder beteiligten sich an der Bastelei, sondern auch die Mitarbeiterinnen der Bücherei, die mit ihren selbst gebastelten Werken ihren Arbeitsplatz verschönern wollen. Die Kinder durften ihre filigranen Kunstwerke natürlich mit nach Hause nehmen.

Auch bei der "Anima-Hip" wird wieder fleißig gefaltet, und zwar im "Haus des Kranichs", einem Pavillon, der in knapp zwei Wochen im Garten des Jugendtreffs stehen wird. Weitere Attraktionen sind unter anderem ein Stäbchen-Wettessen, eine Teezeremonie, japanische Geschicklichkeitsspiele und ein Manga-Zeichenkurs. Die Veranstaltung findet am 10. Juni von 12 bis 19 Uhr sowohl im Hof des Jugendtreffs als auch im Inneren statt. Außen wird mit buntem Papier die Kunst des Papierfaltens (Origami) vermittelt. Um 15 Uhr kann einer professionellen Teezeremonie beigewohnt werden. Am Glücksrad und der Angelstation, basierend auf einem japanischen Geschicklichkeitsspiel, kann jeder sein Glück versuchen. Außerdem werden die Besucher in die Geheimnisse des Brettspiels "Go" eingeweiht.

Ein Highlight ist der "Stäbchen-Wettbewerb" um 17.30 Uhr, bei dem jeder sein Geschick unter Beweis stellen kann und zur Belohnung gibt es goldenen Essstäbchen.

Der Eintritt ist frei. Veranstaltet wird die Anima Hip vom Mangatreff des Jugendtreffs.

