Hilpoltstein: Flucht ins Kornfeld misslang

Sichtlich betrunken: 49-Jähriger wollte nach Unfall abhauen - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Sichtlich betrunken war ein 49-jähriger Hilpoltsteiner, der am Freitagabend einen Unfall verursachte und sich dann aus dem Staub machen wollte.

Der Mann war gegen 17.50 Uhr mit seinem BMW auf der Staatsstraße von Allersberg in Richtung Hilpoltstein unterwegs gewesen. Am Ortseingang von Hilpoltstein überfuhr er die dortige Verkehrsinsel und beschädigte zusätzlich ein Verkehrszeichen. Mit seinem arg ramponierten Fahrzeug versuchte er noch, ins nahe gelegene Wohngebiet zu verschwinden. Er verließ sein Fahrzeug und versteckte sich zu Fuß in einem Kornfeld.

Aufmerksame Zeugen beobachteten die Flucht allerdings und konnten somit der Polizei weiterhelfen. Der Fahrer stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Da er einen Alkotest verweigerte, wurde eine richterliche Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie sein Führerschein sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Hilpoltstein bittet nun weitere Zeugen, die den BMW zur fraglichen Zeit beobachtet haben, sich mit der Dienststelle, Telefon (0 91 74) 4 78 90, in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.