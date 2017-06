Hilpoltstein: Freiluft-Cineasten lachen Wolken weg

"Willkommen bei den Hartmanns" eröffnete die Freiluft-Kino-Tage - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Dunkle Wolken und ein kurzer Schauer konnten dem Kinogenuss im Freien nichts anhaben. 130 Besucher wollten am Donnerstag im Hof der Hilpoltsteiner Residenz die Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" sehen.

Der Eröffnungsfilm der Hilpoltsteiner Freiluft-Kino-Tage, „Willkommen bei den Hartmanns“, nimmt auf satirisch-humorvolle Weise die Themen „Flüchtlinge“ und „Migration“ aufs Korn. Am Wochenende geht es im Hof der Residenz weiter. © Harry Rödel



Die Wartezeit bis zum Filmbeginn gegen 21.30 Uhr war eine Zitterpartie. Denn Regenwolke um Regenwolke bewegte sich Richtung Hilpoltstein. Viele der Besucher waren aber per Wetterbericht gewarnt und hatten die entsprechnde "Ausrüstung" für ein Open-Air-Kino. Gemäß dem Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung", zeigten sie dem Wettergott eine lange Nase, indem sie sich Kapuzenjacke oder sogar in einem Fall einen Regenkombi übergezogen hatten. Decken sollten vor der langsam hochkriechenden Kälte schützen.

Wer den Wetterbericht ignorierte und in luftiger Kleidung erschien, musste nicht lange zittern. Der Verein "Mobiles Kino", der die Veranstaltung zusammen mit dem Kulturamt der Stadt Hilpoltstein organisierte, bot sowohl Leihdecken als auch Plastikregenschutz zum Kauf an. Das Angebot wurde reichlich genutzt. Der Regen hielt sich allerdings in Grenzen und so wurde dieser Abend ein echter Hit für Freunde der Komödie: Die Wolken wurden quasi weggelacht.

Am Samstag, 1. Juli, läuft "La La Land" (ohne Altersbeschränkung) und am Sonntag, 2. Juli, "Wilde Maus" (ab zwölf Jahren). Der Eintritt kostet acht Euro. Die Tickets sind per Internet oder an der Abendkasse erhältlich. Nach Auskunft von Kulturamtsleiterin Katrin Blomeier gibt es im Residenzhof 360 Sitzgelegenheiten.

Weitere Informationen unter www.hilpoltstein.de/residenzkino.

hr