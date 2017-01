Hilpoltstein: Geländewagen landet auf der Terrasse

HILPOLTSTEIN - Das hat ordentlich gerumst: Plötzlich stand in Hilpoltstein ein Geländewagen auf der Terrasse eines Hauses. Der Schaden ist enorm.

Auf der Terrasse endete die Fahrt im Geländewagen. © Beate Windisch



Eine 45-jährige Allersbergerin war am Dienstag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Mercedes in Hilpoltstein in der Lindenallee unterwegs und wollte am halben Kreisverkehr abbiegen. Vermutlich verwechselte sie dabei allerdings Gas und Bremse, der Geländewagen sauste über die Grünfläche, machte einen Satz und landete auf der Terrasse eines Doppelhauses am Falkenhorst, wo Zaun und Bäume ihn stoppen konnten. Zum Glück war gerade keiner im Garten.

Die Fahrerin und die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden am Haus wird auf rund 5000 Euro geschätzt, der am Wagen auf rund 30.000 Euro.

