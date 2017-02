Hilpoltstein gelingt bei der Borussia die Revanche

HILPOLTSTEIN - Die Tischtennisspieler des TV Hilpoltstein haben Borussia Dortmund 6:4 besiegt und sind auf dem Weg ins Mittelfeld der zweiten Bundesliga. Das hintere Paarkreuz mit Nico Christ und Dennis Dickhardt trumpfte dabei ganz stark auf.

Dennis Dickhardt war der Matchwinner in Dortmund: Der Hilpoltsteiner Spieler gewann seine beiden Duelle. Mit einer guten Mannschaftsleistung rückt der TV ans Mittelfeld der zweiten Liga heran. © Tobias Tschapka



Von den Abstiegsrängen hatte sich der TV Hilpoltstein, der in der Hinrunde einige Male, so auch gegen Dortmund, unglücklich verloren hatte, schon mit dem Sieg gegen Frickenhausen abgesetzt. Das Ziel vor dem Rückspiel gegen die Borussia lautete nun, das Mittelfeld der zweiten Liga anzugreifen. Die Hoffnungen lagen dabei vor allem auf den Doppel und Nico Christ sowie Dennis Dickhardt im hinteren Paarkreuz.

Hilpoltstein begann erneut in der neuen Doppelaufstellung mit Dickhardt neben Kapitän Alexander Flemming. Gegen die beiden ungarischen Nationalspieler Bence Majoros ud Adam Szudi begannen sie gut, lagen im ersten Satz lange in Führung, mussten diesen aber wie den zweiten (hier im Hintertreffen) 8:11 abgeben. Der dritte Durchgang ging hin und her, am Ende hatte das Dortmunder Duo mit 11:9 die Nase vorne.

Alle Spieler punkten

Daneben setzten sich jedoch Petr David und Christ gegen Bottroff und Fadeev in vier Sätzen durch. Das vorder Paarkreuz war ebenfalls ausgeglichen, Flemming fügte der 37:31-Bilanz der Hilpoltsteiner einen weiteren Siegpunkt hinzu. Dann kam der Auftritt Dickhardts und Christs. Im Hinspiel hatte nur Christ gegen Dortmund punkten können, nun sollte das Pendel in die andere Richtung ausschlagen. Dickhardt spielt eine hervorragende Rückrunde, trat ungeschlagen an. Zwar musste er sich im ersten Satz Szudi, der vom vorderen Paarkreuz nach hinten gerutscht war, mit 7:11 geschlagen geben, bewies jedoch beim 13:11 und 12:10 im zweiten und vierten Satz Nervenstärke, die er auch im fünften (11:9) auf die Platte brachte. Daneben hatte Christ mit Fadeev keine große Mühe, lediglich im dritten Satz kam der Dortmunder heran und konnte zum 10:10 ausgleichen, mit zwei weiteren Punkten Christs ging auch dieser Durchgang an Hilpoltstein.

Alexander Flemming musste sich Majoros in fünf Sätzen geschlagen geben, doch David, wie so oft eine sichere Bank, stellte mit drei Sätzen über Botroff den alten Abstand zur 5:3-Führung des TV Hilpoltstein wieder her.

Szudi und Fadeev hätten nun gegen Christ und Dickhardt gewinnen müssen. Christ musste gegen Szudi in den hart umkämpften fünften Satz, der ging mit 11:9 an den Dortmunder. Da war das Match jedoch bereits gewonnen, denn auf der Nebenplatte hatte Dickhardt nach einem 7:11 im ersten Satz mit Fadeev kurzen Prozess gemacht.

Gute Ausstrahlung

"Wir sind mit 1:1 aus den Doppeln gegangen, das war der Grundstein, das Minimum, das wir brauchten", sagte Alexander Flemming nach dem Spiel. Anschließend sei man mannschaftlich sehr geschlossen aufgetreten, alle Spieler konnten einen Punkt beisteuern — und Dickhardt eben zwei. "Das war wohl der Knackpunkt." Dickhardt, weiterhin ungeschlagen, spiele "wahnsinnig aggressiv, kompakt und positiv. Er strahlt dauerhaft ein gutes Gefühl aus", sagt Flemming, Betreuer Dickhardts.

In der Liga hat der TV nun sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, könnte mit zwei Punkten auf Rang fünf springen. Flemming schaut nicht nach unten. "Das macht Mut und Freude, wir werden sehen, was möglich ist und sicherlich noch ein, zwei Spielchen gewinnen."

Borussia Dortmund - TV Hilpoltstein 4:6. Bence Majoros/Adam Szudi - Alexander Flemming/Dennis Dickhardt 11:8, 11:8, 11:9; Erik Botroff/Evgeny Fadeev - Petr David/Nico Christ 7:11, 6:11, 11:5, 5:11; Majoros - David 11:7, 11:7, 11:5; Botroff - Flemming 11:6, 8:11, 7:11, 11:13; Szudi - Dickhardt 11:7, 11:13, 11:9, 10:12, 9:11; Fadeev - Christ 5:11, 7:11. 10:12; Majoros - Flemming 11:13, 11:3, 11:7, 7:11, 11:7; Botroff - David 6:11, 6:11, 9:11; Szudi - Christ 11:7, 7:11, 6:11, 11:8, 11:9; Fadeev - Dickhardt 11:7, 6:11, 6:11, 4:11.

