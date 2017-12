Hilpoltstein: Gottfried Gruber lädt zu letzten Touren ein

HILPOLTSTEIN - Immer zum Jahresende hin ziehen die Nachtwächter Gottfried Gruber und Andreas Scheuerlein mit einer großen Fackelwanderung durch die Altstadt von Hilpoltstein. Diesmal geht es am Samstag, 16. Dezember, durch die dunklen Straßen und Gassen. Am 29. Dezember gibt Gruber dann seine Abschiedsführung.

Nach 21 Jahren als Nachtwächter von Hilpoltstein gibt Gottfried Gruber Ende des Jahres seine Lampe ab Foto: Tobias Tschapka



Die Teilnehmer können wieder den spannenden Geschichten der Nachtwächter lauschen und auf der Burg das Christkind treffen, das von Weihnachten erzählen wird. Am Ende der Fackelwanderung können sich alle bei Kinderpunsch und Glühwein im Keller am Burganger aufwärmen und mit Butterbrezen stärken.

Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Försterwiese. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist kostenlos, Fackeln gibt es für zwei Euro am Treffpunkt zu kaufen.

Seine Abschiedsführung gibt Nachtwächter Gottfried Gruber dann am Freitag, 29. Dezember. Für alle, die ihn für seine aufregenden Geschichten und Anekdoten so sehr schätzen, ist dies die letzte Gelegenheit, ihn noch einmal live in seiner Rolle zu erleben.

Das Hilpoltsteiner Urgestein Gottfried Gruber sorgt für einen munteren, kurzweiligen Abend bei einem spannenden Rundgang mit Geschichten über die Stadt. Bei Glühwein und Getränken können sich danach alle Wegbegleiter dieser letzten Führung im Keller am Burganger von ihm verabschieden. Sein Nachfolger als Nachtwächter ist Andreas Scheuerlein.

Mehr Infos im Amt für Kultur und Tourismus unter Telefon (0 91 74) 97 85 05.