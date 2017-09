Hilpoltstein grüßt von der Tabellenspitze

Tischtennis, 2. Bundesliga: Am Doppelspieltag holt sich der TV drei Punkte in Mainz und Köln - vor 30 Minuten

HILPOLTSTEIN - Der TV Hilpoltstein ist gut in die Saison gestartet: Beim Aufsteiger Mainz holte das Team dank Nico Christ ein Unentschieden, tags darauf bewies es in Köln, wie stark es physisch und psychisch ist.

Nico Christ (hinten Petr David) avancierte in der vergangenen Spielzeit zum Pokalhelden, zum Saisonauftakt präsentierte er sich topfit, rette seiner Mannschaft in Mainz ein Unentschieden und holte den Siegpunkt gegen Köln. © Paul Götz



1. FSV Mainz 08 - TV Hilpoltstein 5:5. Gegen den Aufsteiger Mainz begann Hilpoltstein mit der Doppelformation Petr David/Dennis Dickhardt und Alexander Flemming/Nico Christ. Die Hilpoltsteiner hatten darauf gehofft, hier ihre alte Stärke in dieser Spielzeit wiederzugewinnen und so die Einzel in Ruhe angehen zu können. Dieser Wunsch erfüllt sich gegen Mainz, David und Dickhardt hatten gegen Felipe Olivares und Dennis Müller in drei Sätzen keine Probleme. Flemming und Dickhardt taten sich da schwerer, lagen gegen die beiden jungen Spieler Irvin Bertrand und Kiryl Barabanov 1:2 hinten, bogen das Ruder aber noch herum.

Doch der Aufsteiger zeigte in den Einzeln, dass in der Zweiten Bundesliga mit ihm zu rechnen ist. Olivares legte gegen Petr David ein 2:0 vor, der Hilpoltsteiner konnte noch ausgleichen, verlor den letzten Satz aber 5:11. Auch das zweite Duell zwischen Alexander Flemming und Bertrand ging nach fünf Sätzen an Mainz – der FSV hatte die Doppelniederlagen ausgeglichen.

Nico Christ hatte nun den schwedischen Mainzer Neuzugang Anders Lind vor der Brust - auf dem Papier ist dieser knapp hundert Spielpunkte besser als der Hilpoltsteiner. Der bewies aber über drei Sätze, dass das nicht viel zu sagen hat. Und Dennis Dickhardt stellte über vier Sätze gegen Barabanov den Vorsprung von zwei Punkten wieder her.

Doch Mainz ließ sich nicht abschütteln. Olivares und Betrand gewannen auch ihr zweites Match gegen Flemming und David über vier und fünf Sätze. Lind legte gegen Dickhardt in fünf Sätzen nach. Somit lag es nach all den knappen Niederlagen an der neuen Hilpoltsteiner Nummer vier, Nico Christ, zum Auftakt wenigstens einen Punkt zu sichern. Nach 2:0-Führung schaukelte er das Kind gegen den Weißrussen Barabanov im vierten Satz nach Hause. Hilpoltstein hatte beim 5:5 fünf Sätze mehr gewonnen – 43 gespielte zeigen, dass Mainz mithalten kann.

1. FSV Mainz 08 - TV Hilpoltstein 5:5. Felipe Olivares/Dennis Müller - Petr David/Dennis Dickhardt 8:11, 3:11, 8:11; Irvin Bertrand/Kiryl Barabanov - Alexander Flemming/Nico Christ 11:8, 6:1, 11:9, 3:11, 8:11; Olivares - David 11:6, 11:5, 7:11, 9:11, 11:5; Bertrand - Flemming 8:11, 11:9, 4:11, 11:6, 11:7; Anders Lind - Christ 7:11, 5:11, 5:11; Barabanov - Dickhardt 9:11, 11:9, 7:11, 3:11; Olivares - Flemming 12:10, 11:1, 7:11, 11:9; Bertrand - David 11:6, 8:11, 8:11, 11:6, 11:7; Lind - Dickhardt 11:9, 9:11, 12:10, 3:11, 11:9; Barabanov - Christ 8:11, 5:11, 11:4, 4:11.

1. FC Köln - TV Hilpoltstein 4:6. Im zweiten Spiel, am Sonntag, trat Hilpoltstein beim 1. FC Köln an. Der hatte mit dem starken, von Grenzau gekommenen Albert Miño nachgelegt. Seine Stärke zeigte sich schon im ersten Doppel mit Lennart Wehking gegen Petr David und Dennis Dickhardt. Vom 10:10 weg marschierten die Teams bis zum 27:25 für Köln, nach dem Ausgleich auch der dritte geriet mit 15:13 überlang. Dann, nach mehr als einer Stunde Spielzeit, zogen die Hilpoltsteiner den Kölnern jedoch den Zahn. Im anderen Doppel mussten sich Flemming und Christ jedoch Gianluca Walther und Robin Malessa in fünf Sätzen beugen.

Den anschließenden Vier-Satz-Sieg Miños gegen David glich Flemming gegen Wehking in vier Sätzen aus, so ging es es mit einem 2:2 in die Pause. Zum Wiederbeginn sahen die Zuschauer wieder ein "ewiges Duell", Nico Christ setzte sich im ersten Satz gegen Walther mit 21:19 durch, legte ein 11:4 nach und holte den Punkt im vierten Satz; Dennis Dickhardt machte daneben mit Malessa nach einem 10:12 im ersten Satz kurzen Prozess und holte das 4:2 für Hilpoltstein.

Köln wehrt sich kräftig

Alexander Flemming hätte gegen Miño schon die Vorentscheidung erzwingen können. Doch im fünften Satz gab er eine 10:8-Führung aus der Hand (nachdem er 6:8 hinten gelegen war) und kassierte noch das 10:12. Auch Petr David musste gegen Wehking in den Fünften gehen, nachdem der Kölner zwei Mal mit 12:10 ausgeglichen hatte. David erwischte es noch schlimmer als seinen Kapitän, ein 3:7 drehte der Kölner noch zu einem 11:7. Zuvor hatte David bei 8:6-Führung drei Aufschläge Wehkings ins Netz gesetzt, dieser glich dann mit einem Riesenball aus und erzwang so den fünften Durchgang.

Dickhardt und Christ entscheiden Spiel

So ging der TV mit einem 4:4 in die letzten beiden Paarungen. Schnell zeigte sich, dass der Kampfgeist der Hilpolsteiner ungebrochen war. Dennis Dickhardt legte gegen Walther zwei Sätze vor, lag im dritten 5:7 hinten und machte mit einem 11:8 den Sack zu. Nico Christ konnte nun den Sieg klarmachen. Er drehte im ersten Satz gegen Malessa ein 7:9 noch zum 12:10, legte ein 11:3 nach. Der Kölner wendete mit eiem 11:7 den Hilpoltsteiner Erfolg noch ab, doch im vierten Satz holte Christ mit 11:5 den ersten Saisonsieg – und gleichzeitig die Tabellenführung.

Es sei noch ein besseres Niveau gewesen als tags zuvor in Mainz, so Teammanager Bernd Beringer, der von einer der größten Schlachten in der langen Bundesliga-Geschichte des TV sprach. "Unfassbar." Mehr als vier Stunden hatte das Spiel gegen den 1. FC, in der kleinen Kölner Halle, vor vielen euphorisierten Fans gedauert. "Faszinierend bis zum Ende", so Beringer – auch angesichts der vielen Matchbälle, die sein Team hatte.

Mit etwas mehr Glück wäre der Spieltag somit deutlicher ausgefallen. "Das Spiel gegen Mainz hätte auch 6:0 ausgehen können." Doch dank Nico Christ, der anders als in der Rückrunde der vergangenen Saison "richtig fit im Kopf und top in Form ist", holte Hilpoltstein hier zumindest einen Punkt und auch gegen Köln blieb der 34-Jährige cool.

Im Parallelspiel besiegte Aufsteiger Bad Hamm Jülich 6:0. Dies und die eigenen Gegner bestätigen: Die Liga ist, wie von Beringer erwartet, eng zusammen. Hilpoltstein steht vor einer sehr spannenden Saison, hat aber mit dem Auftakterfolg den Grundstein gelegt – und angesichts des Kampfgeistes muss niemand bange sein.

1. FC Köln - TV Hilpoltstein 4:6. Albert Miño/Lennart Wehking - Petr David/Dennis Dickhardt 27:25, 9:11, 15:13, 8:11, 7:11; Gianluca Walther/Robin Malessa - Alexander Flemming/Nico Christ 7:11, 10:12, 14:12, 11:8, 11:8; Miño - David 3:11, 11:7, 11:6, 11:4; Wehking - Flemming 11:6, 8:11, 11:13, 7:11; Walther - Christ 19:21, 4:11, 11:7, 5:11; Malessa - Dickhardt 10:12, 6:11, 3:11; Miño - Flemming 11:7, 11:5, 4:11, 9:11, 12:10; Wehking - David 5:11, 12:10, 8:11, 12:10, 11:7; Walther - Dickhardt 4:11, 10:12, 8:11; Malessa - Christ 10:12, 3:11, 11:7, 5:11.

