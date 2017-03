Hilpoltstein hat in Bamberg drei heiße Eisen im Feuer

HILPOLTSTEIN - Mit drei Startern, Alexander Flemming, Nico Christ und Dennis Dickhardt, ist der TV Hilpoltstein am kommenden Wochenende bei den Tischtennis-Einzelmeisterschaften in Bamberg vertreten. Die Chancen auf Medaillen stehen vor allem im Doppel gar nicht mal schlecht.

Hilpoltsteins Nummer Eins, Alexander Flemming, hat die Einzelmeisterschaften in Bamberg noch in guter Erinnerung. © Salvatore Giurdanella



Vor drei Jahren haben die deutschen Einzelmeisterschaften im Tischtennis schon einmal in Bamberg stattgefunden. 2013 avancierte der Hilpoltsteiner Spitzenspieler Alexander Flemming mit seinem Titel im Doppel und dem dritten Platz im Einzel zum erfolgreichsten Akteur dieser Titelkämpfe. An diesem Wochenende ist wieder Bamberg Austragungsort des wichtigsten nationalen Tischtennisturniers. Alexander Flemming wurde nach den Absagen einiger Nationalspieler an Nummer Sieben gesetzt. Ist Bamberg erneut ein gutes Pflaster für den Sachsen im Hilpoltsteiner Trikot?

Ovtcharov mit dabei

Die Konkurrenz hört sich gewaltig an: Sowohl Dimitrij Ovtcharov, die Nummer Fünf der aktuellen Weltrangliste mit 2632 QTTR-Leistungspunkten, als auch Rekordmeister Timo Boll (Nummer Zehn, 2611 QTTR-Punkte) haben ihre Teilnahme zugesagt. Ebenso wollen die Nationalspieler Ruwen Filus (Nummer 40, 2522), Steffen Mengel (Nummer 63, 2496), Benedikt Duda (Nummer 44, 2476) oder Ricardo Walther (Nummer 60, 2468) bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden.

Nico Christ © Salvatore Giurdanella



Unter normalen Umständen hat Flemming (2341) keine Chance, in die Phalanx der Weltklasseleute einzudringen. Aber was heißt das schon: 2013 hat er mit Patrick Baum, der diesmal wegen Verletzung ebenso absagen musste wie Bastian Steger und Patrick Franziska, schon einen Weltklassemann aus dem Rennen geworfen.

Zwei weitere Hilpoltsteiner Zweitligaspieler haben sich ebenfalls für das erlesene 48er-Feld qualifiziert. Nico Christ (2282) ist nach den prominenten Absagen sogar in die Liste der 16 gesetzten Spieler gerutscht und muss deshalb wie Flemming erst am Samstag ins Geschehen eingreifen. Dennis Dickhardt (2268), in diesem Jahr in der zweiten Liga noch ungeschlagen, muss seine gute Form mit einem Sieg in einer der acht Vorrundengruppen à vier Spieler am Freitag ab 14 Uhr bestätigen.

Dennis Dickhardt © Salvatore Giurdanella



Die Gegner des Piloten sind schlagbar. Henning Zeptner (2217), der größte Rivale beim Kampf um den Gruppensieg, spielt bei Grünweiß Bad Hamm, dem Tabellenführer der Dritten Bundesliga Nord und wahrscheinlichen Aufsteiger in die eingleisige Zweite Bundesliga, im hinteren Paarkreuz. Dort hat er durchaus für Furore gesorgt: 14:2-Siege tragen maßgeblich zu den Aufstiegsambitionen seiner Mannschaft bei.

Bewährtes Doppel

Frederik Spreckelsen (2173) vom schleswig-holsteinischen Drittligisten SV Schwarzenbek ist stärker einzuschätzen als der dritte Gruppengegner: Tom Schmidt (2132) vom Regionalligisten SVH Kassel sollte keine Chance gegen Dickhardt haben.

Interessant auch die Doppel-Konkurrenz: Dickhardt spielt mit seinem häufigen Trainingspartner Julian Mohr (NSU Neckarsulm, 2278), während Alexander Flemming und Nico Christ, seit sechs Jahren in Hilpoltstein ein "Doppel-Paar", zum ersten Mal bei deutschen Meisterschaften zusammen an den Start gehen – und das mit Medaillen-Chancen. Doch die Konkurrenz ist in dieser Disziplin selbst ohne Boll und Ovtcharov, die nur Einzel spielen, heftig: Dem Weltklasse-Doppel Walther/Filus dürfte der Titel kaum zu nehmen sein.

Die Gruppenspiele der Damen und Herren werden am Freitag von 13 bis zirka 20 Uhr ausgetragen, am Samstag finden ab 10 Uhr die Doppel und ab 12 Uhr die Einzel und Doppel statt, der Sonntag bleibt ab 10 Uhr und 14 Uhr den Finals vorbehalten.

Karten gibt es noch an der Tageskasse, unter www.tischtennis.de werden die Ergebnisse aktuell veröffentlicht.

