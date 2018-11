Hilpoltstein ist jetzt die "Stadt der Sterne"

Für die „Baumschmück-Aktion“ hängte die Klasse 5c der Realschule Hilpoltstein mit den Lehrerinnen Veronique Quiring und Antonia Blaser sowie Mareike Ibinger, Kulturamt, und Gisela Hufe, AK Kultur, gebastelte Sterne auf. © Foto: Alina Braun



[FETT_VORSP]HILPOLTSTEIN — Im Rahmen der Aktion "Stadt der Sterne" haben die Fünftklässler der Realschule Hilpoltstein zusammen mit ihren Lehrerinnen einen Baum mit Sternen verziert.

[/FETT_VORSP]Mareike Ibinger vom Amt für Kultur und Tourismus und Gisela Hufe vom AK Kultur und Tourismus präsentierten die "Baumschmück-Aktion", bei der sich die meisten Geschäfte der Innenstadt sowie Vereine beteiligen und mit selbstgebastelten Schmuck das Motto "Stadt der Sterne" sichtbar machen.

Angefangen hat die Baumschmück-Aktion 2010 mit überschaubaren acht Bäumen. Dieses Jahr präsentiert die Altstadt stolze 40 Bäume, die mit Sternen aus Materialien wie Lametta oder Bügelperlen hergestellt wurden.

Neben dem THW und den Kolping- Kindern bastelte auch die Realschule Hilpoltstein zum ersten Mal Papier-sterne für die Aktion. Gemeinsam mit ihrer Kunstlehrerin Antonia Blaser hat die Klasse 5c die Verzierungen angefertigt, die mit Lehrerin Veronique Quiring in die Heidecker Straße aufgehängt wurden.

Da es noch genug "ungeschmückte" Bäume in Hilpoltstein gibt, kann die Aktion immer noch erweitert werden. Vereine oder Schulen, die sich beteiligen möchten, können sich an das Kulturamt in Hilpoltstein wenden.