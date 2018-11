Hilpoltstein: Kinderbibeltag am Buß- un Bettag

HILPOLTSTEIN - Am Buß- und Bettag sind die Schulen geschlossen, aber die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung muss trotzdem in die Arbeit. Wo also hin mit den Kindern? Warum sie nicht passend zum kirchlichen Feiertag zu einem Kinderbibeltag schicken?

Viel Spaß hatten die Mädchen und Buben, die sich am gestrigen schulfreien Buß- und Bettag im Hilpoltsteiner Hofmeierhaus mit den zehn Geboten beschäftigten, dazu Geschichten hörten und basteln konnten. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Wie gut, dass im Hilpoltsteiner Hofmeierhaus jedes Jahr genau so ein Tag stattfindet – ein ökumenischer, der sowohl evangelische als auch katholische Kinder ansprechen soll.

An den Spiel- Bastel- und Wissensstationen, die vom Keller bis zum Dachgeschoss aufgebaut waren, beschäftigten sich insgesamt 53 Mädchen und Buben im Grundschulalter aus Hilpoltstein und den Ortsteilen diesmal schwerpunktmäßig mit den zehn Geboten. Dabei wurde weniger die Bibel, sondern das Kinderbuch "Nicht wie bei Räubers" zu Rate gezogen. In dieser Geschichtensammlung geht es um den kleinen Räuberjungen Tom, der lernt, dass er sich in guten wie in schlechten Zeiten immer an den guten König wenden kann, in dessen Schloss er aufwächst.

Die Kinder würden schnell merken, dass dieser König eine Parabel auf den lieben Gott darstellt, "der schließlich immer und nicht nur am Sonntag für uns da ist", so die evangelische Religionspädagogin Miriam Peipp, die zusammen mit ihrer katholischen Kollegin Ulrike Seitz den Kinderbibeltag organisiert hat.

Musik und Tanz

Pro Spielstation hörten die Kinder ein Kapitel aus dem Buch von Ursula Marc mit Illustrationen von German Frank, und beschäftigen sich mit den Kernaussagen jeder Geschichte. Unter anderem wurde passend zu den Abenteuern des kleinen Tom ein Fest im Thronsaal mit Musik und Tanz nachgespielt, es wurden Origami-Herzen gefaltet und Papierhände gebastelt, außerdem Holzschwerter geschnitzt (die übrigens nach Aussage der Organisatoren nicht zum Angriff dienen sollten, sondern nur, um andere zu beschützen) und Theater gespielt.

Den Anfang des Kinderbibeltages machte ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche, der Abschluss des Tages wurde in der katholischen Kirche gefeiert.

