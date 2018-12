Hilpoltstein lässt gegen Passau Punkt liegen

Tischtennis, 2. Bundesliga: TV führt 5:2, es reicht aber nur zu einem Unentschieden - vor 52 Minuten

HILPOLTSTEIN — Das Bayerische Duell zwischen dem TTC Fortuna Passau und dem TV Hilpoltstein hat keinen Sieger. Mit 5:5 trennten sich die Rivalen, beide verharren damit in der unteren Tabellenhälfte. Die Blicke des Hilpoltsteiner Teamchefs Bernd Beringer sind allerdings auf die obere Hälfte und die Rückrunde gerichtet.

Hilpoltstein hat in Passau eine 5:2-Führung nur zu einem Remis gebracht. Mit den Spitzenspielern David Reitspies (vorne) und Alexander Flemming freut sich der TV nun auf die Rückrunde mit vielen Heimspielen. © Salvatore Giurdanella



Hilpoltstein hat in Passau eine 5:2-Führung nur zu einem Remis gebracht. Mit den Spitzenspielern David Reitspies (vorne) und Alexander Flemming freut sich der TV nun auf die Rückrunde mit vielen Heimspielen. Foto: Salvatore Giurdanella



Aus Hilpoltsteiner Sicht ist die Punkteteilung ärgerlich, weil der TV deutlich in Führung gelegen hatte. Wie erwartet waren die Doppel an die Gäste gegangen, jeweils mit 3:1. Anschließend erhöhte Kapitän Alexander Flemming gegen Tomislav Kolarek (3:1), David Reitspies verlor gegen Passaus Spitzenspieler Sanil Shetty.

Im hinteren Paarkreuz erhöhte Francisco Sanchi gegen seinen früheren Rosenheimer TeamkameradenVladislav Ursu auf 4:1 für Hilpoltstein – in vergangenen Regionalligazeiten war Ursu eigentlich der stärkere der beiden gewesen. Dennis Dickhardt hatte die ganze Woche über nicht trainieren können, das war ihm anzumerken. Er verlor gegen Ivan Juzbasic. Reitspies war mit Kolarek dann schneller fertig als Flemming mit dem Spitzeneinzel. Nach seinem 3:1 führte der TV 5:2. "Wir dachten schon, dass noch ein Punkt kommt", sagte Teamchef Bernd Beringer anschließend. Doch der kam nicht, weshalb sich das 5:5 gegen Passau für Hilpoltstein wie ein Punktverlust anfühlt. Flemming verlor in fünf Sätzen gegen Shetty, Dickhardt ging auch im zweiten Spiel (fünf Sätze gegn Ursu) leer aus, am Ende ließ Sanchi den dritten Matchpoint liegen.

Vorfreude auf Heimspiele

Hilpoltstein steht damit auf Rang sieben, punktgleich mit Passau dahinter, dann folgt schon Bad Hamm mit einem Punkt weniger auf dem ersten Abstiegsplatz. Auf dem zweiten muss man vor Neckarsulm keine Angst haben, doch der TV hat sein Ziel verfehlt, von Passau nicht noch stärker in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Von dem will Beringer auch wenig wissen, sein Blick richtet sich nach oben, nicht nach unten. Er verweist auf die eng zusammengerückte, spannende Liga – mit einem Sieg mehr wäre Hilpoltstein punktgleich mit Saarbrücken auf Rang vier.

Die nun negative Bilanz soll in der Rückrunde gedreht werden. Beringer baut auf die Fans in der Stadthalle, die bei sechs Heimspielen den TV anpeitschen – in der Hinrunde waren es nur drei, zu Gast war mit Dortmund und Mainz auch noch die Tabellenspitze. Gegen diese beiden führte Hilpoltstein 3:2 (Dortmund) und 3:0 (Mainz) – Beringers zweite Hoffnung ist, dass der TV sich in der Rückrunde nicht erneut so oft die Butter noch vom Brot nehmen lässt.

Zufrieden ist er indes mit seinen neuen Spielern. Der Tscheche David Reitspies hat im vorderen Paarkreuz eine positive Bilanz, Beringer sieht gute Chancen, die Nummer zwei über die Saison hinaus zu halten. Dem Argentinier Francisco Sanchi hatten viele wegen seines Alters und weil er zuvor nur Regionalliga gespielt hatte, nicht allzu viel zugetraut. Beringer ist mit seiner 19-jährigen Nummer vier, die es auf eine ausgeglichene Bilanz im hinteren Paarkreuz bringt und teilweise besser dasteht als Dickhardt, "super zufrieden". Sein Urteil über das sportliche hinaus: "fließig, nett, pflegeleicht". Was will man mehr? "Das wird schon noch", fasst Beringer die Hinrunde zusammen und blickt gleichzeitig auf das Frühjahr.

TTC Fortuna Passau – TV Hilpoltstein 5:5. Tomislav Kolarek/Ivan Juzbasic – Alexander Flemming/David Reitspies 12:10, 10:12, 6:11, 7:11 (1:3); Sanil Shetty/Vladislav Ursu - Dennis Dickhardt/Francisco Sanchi 8:11, 8:11, 11:7, 9:11 (1:3), Shetty – Reitspies 11:7, 11:7, 5:11, 11:9 (3:1), Kolarek – Flemming 11:7, 7:11, 8:11, 6:11 (1:3), Ursu – Sanchi 9:11, 7:11, 6:11 (0:3), Juzbasic – Dickhardt 5:11, 11:6, 11:2, 11:7 (3:1), Shetty – Flemming 10:12, 12:10, 11:9, 5:11, 11:7 (3:2), Kolarek – Reitspies 10:12, 13:11, 9:11, 9:11 (1:3), Ursu – Dickhardt 5:11, 11:7, 8:11, 11:9, 11:7 (3:2), Juzbasic – Sanchi 11:4, 11:8, 12:10 (3:0).